Ve čtvrtek 7. září odpoledne v G-centru Tábor hrála živá hudba, cinkaly skleničky a servírovaly se zákusky. Šlo o významnou chvíli, současní i minulí zaměstnanci, představitelé samosprávy a klienti tohoto sociálního zařízení slavili. Letos totiž uplynulo přesně 25 let od vzniku příspěvkové organizace.

G-centrem vonělo linecké a zněla hudba. Senioři i sestřičky slavili čtvrtstoletí | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Necelý rok je klientkou centra Marie Veselá ze Sudoměřic u Tábora, pochvaluje si péči i stravu. „Moc se mi tu líbí, vaří tu skvěle, starají se výborně. Rezervujte si taky místo,“ usmívá se seniorka, která v lednu oslaví devadesáté narozeniny. Géčku k jubileu přeje to, co by popřála všem obyvatelům i zaměstnancům. „Mnoho dalších let, hodně zdraví a spokojenosti,“ pozvedá sklenku k výročí.

Na stole přibývají zákusky, chlebíčky a také speciální linecké cukroví s logem organizace. Vyhrává živá hudba, malá dechová kapela Valdaufinka nešetří a starými jihočeskými hity. „Hezkou zábavu a dobrou náladu,“ přeje kapelnice a hraje píseň Od Tábora až k nám, kterou si všichni pobrukují.

Mezi hosty nechybí bývalí členové vedení, někdejší ředitel Miloš Rak a ředitelka Jaroslava Kotalíková, spolupracující lékaři, zástupci dozorčí rady a spolupracujících organizací a dodavatelů. Popřát přišli i členové samosprávy, starosta Štěpán Pavlík a místostarostka Lenka Horejsková.

Gratuluje a zdraví také současná ředitelka Jana Svačinová. Historie G-centra se podle ní píše od 1. září 1998. „To byl zahájen provoz domova pro seniory, máme tu pět klientů, kteří tu jsou od samého začátku. Čtvrtstoletí tu vydrželi také tři zaměstnanci,“ popsala zajímavosti. „Zásadní změna se za tu dobu udála hlavně ve financování, zvýšila se ale také úroveň péče,“ konstatovala s tím, že náklady na jedno lůžko tehdy byly 11 107 korun na měsíc, v současnosti už jde o částku 48 400 korun.

Starosta Štěpán Pavlík zmínil, že je základním úkolem města pečovat o seniory. „Instituce, jako je G-centrum, se povedlo za pětadvacet let vyladit včetně nedávných oprav tak, že vám dobře slouží teď a bude i mnoho let nadále,“ řekl a popřál všem příjemnou oslavu. Uvedl také, že je možné, že se v dohledné době začne připravovat výstavba dalšího senior domu. „Je to nutnost,“ míní Pavlík.

Místostarostka Lenka Horejsková zabrouzdala do minulosti. „Měla jsem to štěstí, že jsem byla přímo u otevření domova v roce 1998, bylo to opravdu slavnostní chvíle,“ naznačila s tím, že tehdy objekt čítal 118 lůžek a zaměstnával 45 pracovníků. „Současná ředitelka přišla s rozšířením pečovatelské služby do 22 hodin a na víkendy, G-centrum nabízí nově také službu dohledu a rozšířilo pracovní dobu denního stacionáře,“ dodala novinky.

Aktuálně G-centrum disponuje 143 lůžky a zaměstnává na 220 zaměstnanců, od zahájení provozu poskytlo služby 1007 klientům. Do budoucna se plánuje kompletní rekonstrukce kuchyně a gastro provozu.

Zařízení má ale i zvířecí obyvatele. Seniorům dělají radost mimo jiné andulky či zakrslý králík. Dříve tu měli také psa či kočku.

Mezi významné osobnosti, které v domově žily, patřila například válečná hrdinka, nositelka řádu T. G. Masaryka, Josefína Napravilová. Ta zemřela v roce 2014 ve věku 100 let.