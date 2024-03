Ladoga se stala většinovým vlastníkem likérky v roce 2013. Jindřichohradecká společnost tak mění majitele po více než deseti letech. „Ruští spoluakcionáři firmu prodali a mohu s radostí říct, že Fruko je opět stoprocentně v českých rukou. Už tam není žádný zahraniční akcionář,“ neskrýval radost z obchodu ředitel jindřichohradecké likérky Josef Nejedlý s tím, že prodej byl v uplynulých dnech zdárně dokončen a změna vlastníka už je zapsaná také v obchodním rejstříku.

Prodej jindřichohradeckého Fruka je téměř hotový. Likérku kupuje firma z Prahy

Nově je Fruko v rukou pražské společnosti. „Většinový podíl koupila nepotravinářská firma Unikont, která patří panu Bukovskému. Jsou to obchodníci, kteří prodávají komunální techniku, například multikáry, zametací stroje nebo sekačky a koupě firmy Fruko-Schulz je pro ně zajímavá investice. Nic se u nás nebude měnit, co se týče výroby, sortimentu a doufám, že ani vedení,“ řekl s nadsázkou Josef Nejedlý a dodal, že se bude snažit likérku dál vést, jako by byla jeho.