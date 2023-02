Enormní zájem o unikátní bankovku potvrdili i sami čekající. Starší manželský pár přijel z Tábora, neváhali spolu v mrazu stát i hodiny. „Slyšeli jsme to v televizi, přijeli jsme po půl šesté ráno. Stojíme tu už přes tři hodiny,“ říkají s tím, že cestu snad nevážili zbytečně. Naději, že se na ně dostane, ale neztráceli. „Mělo by se na nás dostat. Je limitované množství na osobu pět bankovek. Vydali jich jen dvě stě tisíc. Bankovky nesbíráme, ale chceme ji na památku. Je hezká, má pěkné detaily,“ dodává muž v brýlích.

Někteří se v zástupu střídali, navzájem se podporovali, nosili si kávu i snídani. „Dávám tomu hodinu, maximálně dvě,“ hlásí optimisticky další zájemce. Situaci na Lannovce monitorovali i strážníci. Zaskočeni kroutící se frontou byli i kolemjdoucí.

Čekání nevadí

Josef z Budějovic a David ze Lhenic byli sdílnější. „Do fronty jsme si stoupli v 6.10, takže jsme si počkali tři hodiny,“ usmívají se, když opouští budějovickou pobočku banky. Když přišli, fronta stála jen k trafice. „Myslím, že jsme měli štěstí. Teď už je to tragédie,“ říkají před půl desátou. Úředník banky uvnitř jim prý sdělil, že bankovky chtěli na pokladně vydávat odhadem čtyři dny. „Těžko říct, ale nevypadá to reálně,“ kroutí hlavou.

Podruhé už to nedají

Každý si koupil pět kusů, které jsou povolené na osobu. „Pro jednu nemá smysl tady stát,“ říká Josef. „Chtěli jsme to zkusit ještě jednou, ale to už nedáme,“ dodává David. Podle Josefa jsou i vzácnější bankovky a mince. „Teď po nich ale bude poptávka, protože je po covidu na numismatickém trhu velký zájem. Cenově je to všechno vyhnané nahoru. Emise pamětních mincí byla osm až deset tisíc kusů. Dnes se jich razí i třicet tisíc, a nedají se sehnat,“ vysvětluje David.

Překupníci na internetu

Trh se podle nich zbláznil a lidé různě spekulují. Pamětní tisícikoruna, na kterou se teď stojí po celé republice v mrazu fronty, je podle ekonoma Lukáše Kovandy online k mání od překupníků, a to i za 5500 korun. „Některým se tak ranní čekání vyplatí a vydělají i třicet tisíc,“ říká.

„Zrovna zavedená pamětní tisícikoruna za 5500 korun má v záznamech Aukra u počtu zakoupených kusů cifru 7. Sedmkrát 5500 by bylo 38 500 korun,“ dodává Kovanda. Pak už tedy podle jeho slov jen stačí vystát frontu, nakoupit pamětní tisícikorunu v žádaném počtu a za vystání fronty 31 500 korun „čistá ruka“.

Na prodej bankovek na Aukru se můžete podívat ZDE.

Organizace na pobočce v Budějovicích je zajištěná

Jak informovala Petra Vlčková, mluvčí ČNB, národní banka připravila k odběru 200 tisíc kusů bankovek. „Z bezpečnostních důvodů nebudeme sdělovat bližší informace týkající se distribuce bankovek v jednotlivých regionech,“ vysvětlila.

Stejně tak nemůže sdělit počet prodaných kusů v Českých Budějovicích. „Informace o počtech bankovek na jednotlivých pracovištích z bezpečnostních důvodů nebudeme komentovat ani v průběhu výměny, ani po uzavření přepážek, na kterých výměna probíhá,“ dodala Vlčková.

Organizace na pobočce v Českých Budějovicích je podle ní dostatečně zajištěná, odbaveni by měli být všichni zájemci. „Pracovníci pobočky České Budějovice pozorně sledují postup výměny bankovek a jsou připraveni uzavřít frontu v momentě, kdy bude jasné, že naše personální kapacity neumožní v dnešních pokladních hodinách obsloužit nově příchozí zájemce,“ uzavřela mluvčí ČNB.