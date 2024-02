Za svou praxi jste dostal řadu ocenění, teď k nim přibylo další. Máte pro ně doma nějaké čestné místo?

Vystavil jsem si je na takovou nástěnku ve své pracovně. Nejnovější a nejcennější kříž od policejního prezidenta je vepředu. Jde o úplně nové ocenění za věrnost. V podstatě vzniklo na můj popud, protože jsem nejdéle sloužící policista v kraji. Se mnou nastupoval stejně 1. září 1978 jediný kolega, a to kriminalista ze Strakonic major Jiří Brejcha. Patřím mezi prvních devět lidí v republice, co jej získali.

Chtěl skočit z mostu Duha. Zachránili ho

Co na to říkáte, že si vás zaměstnavatel tak cení? Jaké funkce jste za svou kariéru zastával?

Moc mě to těší, je to ocenění práce. Přímo na bechyňské služebně jsem od 1. listopadu 1980, nastupoval jsem jako řadový policista, pak jsem byl vyhledavatel, následně jsem byl přes dvanáct let zástupce vedoucího a teď už jsem čtrnáctým rokem vedoucí. S Bechyní jsem spjatý.

Co na to říkají vaši blízcí, měli jste nějakou oslavu?

Manželka byla ráda, ale neslavili jsme to. Děti také, mám dvě holky, jsou na mě pyšné. Já moc sociálním sítím nefandím, ale ta starší si fotky vystavila na facebook a příspěvek nasbíral kolem devadesáti lajků, což je podle ní super.

Jaká je služba v lázeňském městě? Jakou trestnou činností se váš obvod vyznačuje?

Bechyně je krásná. Budova, kde sídlí naše oddělení, patří městskému úřadu. Osobně mě zajímalo, od kdy zde četnictvo sídlí, a zjistil jsem, že už od roku 1850. Práce tu máme stále dost, ale nelze to srovnávat například s Táborem. Nejvíce nás poslední dobou zatěžují internetové podvody, to je až neskutečné. Není týden, aby někdo s něčím takovým nepřišel. Jenom loni šlo asi o 13 případů a plno dalších věcí jsme předávali jinam, kde na nich již pracovali kolegové. Máme tu běžné krádeže a přibývá řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek, oproti alkoholu. Máme na to kolegu specialistu, který loni zajistil na 35 pachatelů pod vlivem drog za volantem. Výhodou je v tomto místní znalost. Nejhorší jsou zákroky proti zfetovaným, kolega naposledy dostal kopanec do úst a skončil v nemocnici se slabým otřesem mozku.

Statistika (trestné činy a přestupky, které loni řešili bechyňští policisté) Za rok 2023 řešeno 108 trestných činů, objasněno 69 případů – tj. 63,89 %

533 přestupků - 306 vyřízeno příkazem na místě (bloková pokuta), nejčastěji v dopravě

další přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku (Zdroj: Policie ČR)

Pro zájemce o práci u jihočeské policie více informací zde.

Kolik v Bechyni slouží aktuálně policistů, jakou máte techniku a spravovanou oblast?

Aktuálně je nás tu jedenáct, včetně mě. Máme podstav, jedno místo je neobsazené, další policista je ve škole. Kolegové dojíždí například ze Soběslavi, Tábora i Opařan. Disponujeme dvěma služebními vozidly, Škoda Octavia a Kodiaq. Naše území je poměrně velké. Rajón nám končí mezi Malšicemi a obcí Slapy, pak mezi Oltyní a Dražicemi, hranice pak uzavírají okresy Písek a České Budějovice.

Jaké zajímavé případy jste tu za dobu své praxe zažil?

Měli jsme otrávenou celou rodinu orlů mořských zakázaným jedem, také chycenou vydru říční do pasti. Dostali jsme ocenění a pamětní list za pomoc při povodních v roce 2002. U sebevrahů byl dost oblíbený most Duha, ale už několik let odtud naštěstí nikdo neskákal. Poslední pokus o sebevraždu se podařilo zhatit, naši policisté společně s vojáky v dokonání činu skokanovi zabránili a dostali za to ocenění. Zachraňujeme často i na ferratách, například ke dvěma ženám pod zámkem na skále museli hasiči člunem po řece, přidal se i vrtulník. Stává se, že tu nešťastnou náhodou lidé uklouznou a spadnou nedaleko vyhlídky, naposledy to byla mladá dívka.

U Bechyně kdosi otrávil celou rodinu orla mořského

V Bechyni se nevraždí?

Ale ano. Měli jsme tu několik vražd v domácím prostředí, většinou byla motivem láska či žárlivost. To už je ale více než deset let. Přítel zabil přítelkyni, vrazil jí nůž do srdce. Předtím jsme tu měli vraždu, kdy manželka zabila manžela a pak se oběsila. Pak tu ještě jeden mladík zardousil milenku svého otce.

Bechyně má na kontě další vraždu. Zemřela mladá žena

Co vás na práci policisty baví, že jste vydržel tolik let? Neměl jste někdy chuť to změnit?

Policie je velká rodina. Mně se to vždycky líbilo, i když nemáme v rodině nikoho, kdo by policistu nebo vojáka dělal. Bavily mě všechno pozice, když jsem byl mladý, tak i pochůzková činnost. Pak jsem jako vyhledavatel dělal spisy a výslechy, jako zástupce jsem měl na starosti trestní i zkrácené řízení a kontrolu. A teď jsem takový manažer, který zajišťuje vše pro celé oddělení od A do Z. Starám se o kolektiv, jejich vybavení, kontroluji pracovní náplň a sloužím služby, když je potřeba. Zaskakoval jsem i 24hodinovou směnu na Vánoce či na noční.

Má toto zaměstnání nějaké výhody pro mladé?

Není to rutina, jde o pestrou a různorodou práci od základu. Pořád se něco děje a člověk se nenudí. Je to pro lidi, které ta práce zajímá. Mladý člověk má u nás navíc mnoho sociálních jistot a příležitostí, může se od řadového policisty vypracovat na zajímavé pozice. Dostat se například na operační středisko, na techniku, na kynologii, pyrotechniku, do speciálních jednotek a tak dále. Lidé u policie mají stabilní příjem, pravidelný režim a mzda odslouženými roky roste. Policie nabízí i další benefity, například bydlení v místě působení. Pokud člověk neudělá nějaký průser, tak je to jistá práce až do důchodu.