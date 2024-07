Investice v této podobě by měla zajistit nejen stavební povolení ale současně i instalaci. „Vyrobená elektřina má pak sloužit v rámci provozu těchto dvou objektů, pokud by ji ZŠ nespotřebovala využije ji energeticky náročnější sousední stadion, případné přebytky chceme dodávat do sítě,“ naznačila místostarostka.

TZMT na tuto akci získalo dotaci ze státního fondu životního prostředí ve výši cca 6,4 milionu, která bude vyplacena expost. Radní tak schválili vypsání výběrového řízení na dodavatele akce. Výkony elektráren mají být v ZŠ 100 kilowatt a na zimáku 450 kilowatt. Celkově má projekt stát 15 milionů bez DPH.

„Financování by bylo zajištěno formou příplatku mimo základní kapitál,“ uvedla Lenka Horejsková.

Dosud TZMT disponují funkční fotovoltaikou s výkonem 51 kilowatt na plaveckém stadionu, která je na střechu už od rekonstrukce a vyšla na 3,5 milionu, další elektrárny od schválení zastupitelů v prosinci 2023 za 9 milionů přibyly také na dalších sportovištích, na střeše haly Mír a na nové kabině fotbalového stadionu na Svépomoci. Energie z nich se využívá nejen na svícení, ale například i na ohřev vody v sousedním plaveckém stadionu.