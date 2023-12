Sluneční elektrárny pro sportoviště má pomoci zaplatit město. Celková výše investice podle místostarosty Marti na Maredy činí 8,9 milionu včetně dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši necelé 4 miliony. „Tu TZMT obdrží až po dokončení akce. Financování z městského rozpočtu příplatkem do společnosti TZMT doporučila rada města uhradit z kapitálové rezervy a navýšených příjmů z úroků,“ popsal.

Už funguje na plavečáku

Místostarostka Lenka Horejsková připomněla, že TZMT v oblasti úspory nákladů na energie nejsou nováčkem. „Dosud TZMT disponují funkční fotovoltaikou s výkonem 51 kilowatt na plaveckém stadionu, která byla na střechu umístěna v rámci rekonstrukce a vyšla na 3,5 milionu,“ přiblížila.

Jak doplnil starosta Štěpán Pavlík, nové fotovoltaické panely na výrobu proudu osadí konkrétně na střechu haly Mír a na nové kabiny fotbalového stadionu na Svépomoci. „Pro udělení dotace bylo podmínkou mít nejlépe dvě výchozí místa, na kabinách má jít zhruba o třicet panelů a mnohem větší množství, až stovky, mají pokrýt halu Mír,“ vypočítával s tím, že dotace činí přes čtyři miliony a hotovo má být v dubnu příštího roku.

Na Svépomoci má mít fotovoltaická elektrárna výkon 14 kilowatt, na stadionu Míru pak 220 kilowatt. „Vyrobená energie poslouží nejen těmto dvěma zařízením, ale i plaveckému stadionu,“ dodala Lenka Horejsková s tím, že se proud využije nejen na svícení, ale i na ohřev vody v bazénových vanách. „Kromě výroby elektřiny pro okamžitou spotřebu napojíme na panely v objektech i úložné baterie,“ řekl Pavlík.

Levnější provoz

Dle místostarostky Horejskové je připraven podobný projekt na fotovoltaiku i pro Základní školu Zborovská. Bude mít výkon 100 kilowatt. Další panely o výkonu 450 kilowatt dostane zimní stadion na Pražském sídlišti. „Tam máme také schválenou dotaci ve výši 40 procent, obě zařízení by i v tomto případě sloužila k výrobě energie pro jejich potřeby, kromě svícení také k výrobě ledu,“ doplnila Horejsková s tím, že do budoucna se s fotovoltaickými panely počítá i na dalším velkém chystaném projektu, druhé ledové ploše. „Propočty jsou takové, že nám to časem výrazně zlevní provozní náklady zimních stadionů a dalších zmiňovaných organizací,“ popsala hlavní výhodu.

Podle zastupitelky Soni Šicnerové tento bod projednal i finanční výbor na svém posledním prosincovém setkání. „Přijali jsme usnesení, ve kterém jsme doporučili schválení zastupitelstvu,“ zmínila předsedkyně finančního výboru.

Usnesení o poskytnutí příplatku 8,9 milionu na tuto akci do městské společnosti TZMT odsouhlasilo zastupitelstvo v pondělí 18. prosince, pro bylo všech 25 přítomných zastupitelů.