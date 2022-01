Do řad nejlepších a nejzkušenějších kriminalistických techniků se počítají i táborští policisté, nadporučíci Jiří Huml a Petr Ševčík. Jejich díla, z kterých jde až strach a člověk si je prohlíží s respektem, lze do 6. března vidět na výstavě Fotostopa 2022 v Galerii 140 v Táboře. Pro Deník popsali a přiblížili situace, při nichž čisté „reportážní fotky“ vznikly.

Berou to jako práci a špatné sny nemají. „Za ta léta, co to dělám, to umím odbourat. Ačkoliv jde kolikrát o nehezké pohledy, v noci se mi o tom nezdá,“ smál se Jiří Huml, který k policii nastoupil v roce 1992. „Kdyby mě to strašilo, tak bych tu práci nemohl dělat,“ doplnil Petr Ševčík, který je u policie 29 let.

Sebevrah na kolejích i nešťastná náhoda

Ocenění dostal Humlův snímek sebevraždy. „Jednalo se o případ muže, který si vzal život skokem do kolejiště mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí. Na nepřístupné místo jsme museli nosit materiál ručně a dojít pěšky. Druhá kolej zůstala otevřená a kolem projížděly vlaky,“ popsal situaci, kterou zachytil.

Tělo z estetických i morálních důvodů nezachytil. „To leží za mnou, ale je zde vidět bota oběti a zachycen projíždějící vlak,“ přiblížil s tím, že obrázek mu získal druhé místo na krajské výstavě před třemi lety.

První cenu obdržel za urbexový snímek bývalé výtopny. „To jsem fotil v Táboře, jde o dnes již opravený objekt u Bechyňské dráhy, kde se vyšetřovalo úmrtí bezdomovce, ten ležel ve vedlejší místnosti,“ upřesnil nadporučík.

Nešťastný příběh se váže i k detailu z pitevny. „Jde o průstřel žebra, kdy matka nešťastnou náhodou zastřelila svou dceru,“ komentoval Huml.

Unikátní je fotka po požáru galvanovny v Brisku. „Tam jsme se museli navíc pohybovat v dýchacích přístrojích, protože se v objektu vyskytovaly kyseliny a louhy. Bez přístrojů nebylo možné ohledání příčiny požáru,“ vysvětlil Huml.

Koroner při práci i kostra bezdomovce

Soutěže boří i autentický snímek koronera při práci od kolegy Petra Ševčíka. „Šlo o požár a sebevraždu, od toho nešťastníka odešla žena s dítětem, on zapálil dům a oběsil se ve stodole. Na fotce je koroner z Milevska při práci přímo před vyhořelým objektem,“ popsal černobílou fotografii.

Dřív se podle něj tolik nefotilo, protože to bylo nákladné. „Dnes policejní technici pořizují mnohem víc fotomateriálu, vše se uchovává v digitálním archivu. Tisknou se jen zásadní snímky, které se ukládají do spisů,“ upozornil policejní fotograf na rozdíly.

Za jednu ze svých nesilnějších momentek považuje nalezenou lebku u bechyňského mostu Duha. „Jde zřejmě o bezdomovce, který ležel asi rok přímo pod obloukem mostu Duha. Tenkrát ho našel náhodný chodec se psem. Stále jsme ho neidentifikovali, nepodařilo se určit ani příčinu smrti, ale určitě neskočil, protože kostra byla celá,“ upozornil s tím, že od nálezu uplynuly asi čtyři roky. Expertizy určily, že šlo o muže a měl zlomenou klíční kost na levé straně. „Speciální poznávací znamení vedoucí k ztotožnění jsme nenašli,“ řekl nadporučík Ševčík.

Nejlepší fotky podle nadporučíka Petra Ševčíka vznikají náhodně. „Tvoří se za pochodu, osobně mám rád panoramatické fotky, takto jsem snímal třeba pád letadla. Nefotíme jen mrtvoly. Kdekoliv a kdykoliv je třeba zajistit kriminalistickou stopu, tak tam jedeme,“ vysvětlil s tím, že může jít o nálezy nebezpečné munice, ublížení na zdraví, loupeže, náhlá úmrtí, dopravní nehody či požářiště.

Nejlepší policejní fotografové v kraji

Kurátor výstavy Pavel Panský z odboru kriminalistické techniky a expertiz již podeváté vybíral exponáty, které může spatřit široká veřejnost. A tak mohl dodat další podrobnosti. „Tady to oko se šípem, to byl opravdu nešťastný člověk, sebevrah, který se oběsil, a ještě si vzal hromadu prášků,“ doplnil k emotivní fotografii.

K prezentaci vybírá výtvarné a kompozičně zajímavé snímky. „Nemohli jsme vystavit všechno, to by se sem nevešlo, nebo bychom se opakovali. Táborští technici patří mezi nejlepší fotografy z celého kraje,“ konstatoval s tím, že často vyhrávají i soutěže.

Obrázek vypálených kamionů pochází z případu konkurenčního boje. „Šlo o odtahové služby, které si takto vyřizovaly účty. Pachatelé chtěli zapálit jedno auto, a shořelo jich několik za desítky milionů,“ vysvětlil.

Součástí expozice jsou historické snímky z meziválečného období. Našly se v Táboře a v Českých Budějovicích na oddělení.