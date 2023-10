Do jarní soutěže kamery

O chystaných změnách informovala místostarostka města Lenka Horejsková. Projekt vybudování policejního velínu a kamerového systému byl podle ní součástí žádosti fotbalového klubu i policie. „Jde nejen o vybudování velínu, ale musí se natáhnout kabel. Vše musí být připraveno do jarní části soutěže, proto to řešíme s předstihem,“ dodala.

Krátké zprávy z Tábora. Radní řešili převod stadionu či obědy do škol

Podle Horejskové jde o budoucí investici do majetku města, protože má dojít k budoucímu převodu stadionu. Rada města proto doporučila zastupitelstvu schválit individuální žádost o dotaci ve výši cca 1,2 milionu na kamery, kabeláž i policejní velín.

Další inovací má být osvětlení stadionu. To je vázáno na grantovou výzvu Národní sportovní agentury (NSA) týkající se standardizované sportovní infrastruktury. „Fotbalový klub Táborsku musí na základě Ligové fotbalové asociace (LFA) mít do poloviny příštího roku kvalitní osvětlení. Jde o podmínku hraní stávající fotbalové soutěže,“ naznačila místostarostka.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V tomto případě lze NSA požádat o 70-procentní dotaci na projekt v odhadované maximální hodnotě 30 milionů. Zbylých 30 procent investičních nákladů by si s největší pravděpodobností rozdělili město Tábor a Jihočeský kraj. „Klub aktuálně připravuje žádost o dotaci, jejíž součástí musí být prohlášení o dofinancování, a proto rada města schválila finanční podporu projektu,“ uvedla Lenka Horejsková s tím, že podíl samosprávy má být maximálně 4,5 milionu. Materiál musí také odsouhlasit zastupitelstvo města.

Profesionální fotbal hraje v České republice 32 klubů, v majetku týmu je pouze stadion Slavia Praha, Sparta Praha, Teplice, Příbram a FC Silon Táborsko. Zbylých 27 týmů, např. Bohemians Praha, Dukla Praha, ad. hraje na městských sportovištích.

Jak doplnil mluvčí města Tábora Luboš Dvořák, který se ve fotbale pohybuje, bez osvětlení se skutečně příští sezona neobejde. „Co se týče druhé ligy, je to nutnost uvedená v licenčním manuálu LFA. Kromě toho to má praktický význam, když jarní soutěž začínající už v březnu či v podzimním období, je nutné přizpůsobovat začátky utkání světelným podmínkám, to znamená ve 13, či 14 hodin. S kvalitním osvětlením se však mohou časy utkání posouvat. Je to zároveň komfortnější pro diváky, zároveň jsou dobré světelné podmínky také podmínkou reprezentačních utkání a třeba i televizních přenosů,“ dodal na vysvětlenou.

Táborsko bylo lepší, ale prohrálo s Příbramí vlastním gólem v nastavení

Osvětlení by pak mělo být hotové do konce června 2024. Sezona 2024-2025 začíná v polovině července příštího roku. Převod stadionu do majetku Tábora po podepsaném a schváleném memorandu s městem se očekává také během příštího roku.

Stadion „na Kvapilce“ slouží primárně A týmu, konají se tam ale také vybraná dorostenecká utkání, utkání B týmů, která se převážně uskutečňují na stadionu na Svépomoci, mezinárodní reprezentační utkání, nedávno například zápas kategorie U20 mezi ČR a Itálií. Dále se tu pořádají třeba i finálová celostátní přípravková klání tzv. Ondráškovka Cup. Už v létě klub investoval díky dotaci také do modernizace do zázemí obou střídaček a obou VIP sektorů.