Tentokrát se bude hovořit o těchto tématech – Příměstské části – Bydlení – Sport, kultura a volný čas – Sídliště – Seniorem v Táboře – Vzdělávání a výchova – Doprava a parkování. Začíná se v 18 hodin v sále restaurace Univerzita Tábor.

„Pro letošní rok se vracíme k tradičnímu formátu veřejného fóra. Účastníci budou diskutovat o sedmi tematických oblastech, která stanovila Komise Zdravého města a MA21. Komise při výběru zohlednila jejich význam pro zlepšení kvality života obyvatel a shodla se na těchto sedmi tématech. Okruhy respektují všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – environmentální, ekonomický a sociální,“ shrnuje koordinátorka Zdravého města a MA21 Jana Lorencová.

ODBORNÍCI TAKÉ Z VEŘEJNÉHO SEKTORU

Každý diskusní stůl bude mít také své odborné garanty. V letošním roce přibydou ke garantům z řad vedoucích příslušných odborů městského úřadu i další z řad odborné veřejnosti. "Jejich propojení znamená zvýšení objektivity projednání jednotlivých témat a poskytnutí širšího úhlu pohledu na diskutovanou problematiku. Přítomní opět zvolí v každé oblasti dvě největší priority, jež by město mělo přednostně řešit," naznačila.

Do závěrečného hlasování postoupí 14 priorit, z nichž vzejde vítězné desatero. Výsledky hlasování na fóru následně město ověří anketou na Facebookovém profilu města.

OŽEHAVÁ TÉMATA VYNECHAJÍ

Novinkou letošního fóra je vyjmutí témat, která opakovaně zaujímají přední místa mezi ověřenými prioritami, z diskuse u jednotlivých stolů. Jedná se o tato témata – Nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově – Obchvat Tesco – Slapy – Dostavba fotbalového stadionu – Problematika havranů – Výstavba domova pro seniory.

S řešením těchto priorit město průběžně postupuje. „V průběhu posledních třech let nám na fóru rezonují opakovaně stejná témata. Víme, že jde o priority, které naše občany velmi tíží a o jejich řešení se zajímají. My s nimi stále průběžně pracujeme. Přes to však vnímáme, že díky těmto opakujícím se tématům se občas nedostane na další podněty, jak zlepšit kvalitu života v Táboře. Proto jsme se rozhodli je letos z diskuse vyjmout a nabídnout občanům možnost přijít s novými podněty,“ popsala novinku koordinátorka.

DŮVODY K RADOSTI

Příchozí budou mít možnost prostřednictvím tzv. Džbánku radosti sdělit zástupcům města, co je v poslední době ve městě potěšilo anebo co jim v Táboře dělá dlouhodobě radost. "Účastníci se též dozvědí, jak město postoupilo v řešení priorit zvolených v loňském roce," dodala závěrem.