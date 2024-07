Footfest, tedy spojení zábavy, sportu a dobré muziky, má za sebou návrat do jihočeského festivalového kalendáře. Konal se po roční přestávce tradičně na fotbalovém hřišti v Želči u Tábora. V termínu od pátku 12. do soboty 13. července si ho užily tisíce lidí nejen z Táborska. Deník připravil pro své čtenáře rozhovor s jedním z nových pořadatelů ze společnosti Danekr, Vojtěchem Daňhelem.

Jak hodnotíte letošní obnovený ročník akce Footfest 2024 v Želči, co se vám povedlo? Co vás naopak potrápilo?

Byl to náš "1." ročník, kdy jsme festival převzali po původních organizátorech, kteří tu odvedli velmi slušnou práci. Nebylo snadné na ně navázat. Ke vstupu jsme nainstalovali banner, na kterém jsme se snažili zmapovat celou historii festivalu, protože to bylo opravdu mnoho práce. Chtěl bych jim touto cestou ještě jednou poděkovat.

Dali jsme do toho maximum, nejen my, kapely, ale také dobrovolníci a technický personál. Vždy je co zlepšovat, ale Footfest poodkryl svůj potenciál a na festivalovou mapu se vrátil ve velkém stylu. Nejvíce nás ale potrápilo počasí, během příprav a bourání bylo tropické, ale samotný festival doprovázel déšť a bouřky, i přesto se ale těšil moc hezké návštěvnosti.

Součástí akce byl tradičně turnaj v malé kopané, kolik se vám nakonec sešlo týmů? Kdo zvítězil a jaké dostali účastníci ceny?

Sobotní turnaj se povedl náramně, sešlo se 10 družstev, hrálo se na dvou hřištích souběžně. Finále se dohrávalo až kolem 13. hodiny, a nakonec v něm uspěli soběslavští Young Boys, kterým ještě jednou gratulujeme. První tři týmy si odnesly poháry, diplomy, ale také soudky piva a vouchery na grilované sele. Pro úplně všechny hráče jsme měli dárkovou tašku od společnosti Allga San, která věnovala účastníkům ceny v celkové hodnotě 100 tisíc korun (sportovní gely, pasty, emulze, multivitamíny). Nejlepší hráč, střelec i brankář si odnesli originální mikinu Footfest. Hráči a také rozhodčí si zaslouží pochvalu za své výkony.



Co se vám osobně nejvíce na akci líbilo? Máte nějaký zajímavý příběh, zkušenost?

Mně osobně se nejvíce líbí setkávání přátel. Footfest jsem tak vždy vnímal jako návštěvník a hráč. Parta kamarádů, která si užila festival v pohodové atmosféře na krásném hřišti v Želči. Potkal jsem zde přátele, které jsem neviděl roky. Myslím si, že to tak má hodně lidí.

Jaké jsou ohlasy veřejnosti, co vás nejvíce potěšilo? Naopak, zklamal vás nějaký komentář?

Ohlasy samozřejmě vnímáme, převažují rozhodně ty pozitivní. Hodně reakcí bylo na přátelské ceny, pití uvnitř areálu, dětský program, nebo zlevněné vstupné pro seniory. Počasí nelze naplánovat, ale i tak byl určitě v některých věcech prostor pro zlepšení. Těch negativních komentářů bylo opravdu minimum, vyloženě žádný konkrétní mě nezklamal. Když jsou psané slušně, tak mi nevadí. I to je cesta ke zlepšení.

Jak se vám podařilo, že se u stánků s pitím – pivem, drinky i nealkem – netvořily fronty?

Celý areál byl naddimenzovaný tak, aby front bylo minimum, u piva pomohly obrovsky samozřejmě beer-jety.

A na závěr, bude Footfest 2025? Máte už nějakou vizi? Poučili jste se letos v něčem, co se dá ještě vylepšit?

Na Footfestu 2025 usilovně pracujeme už od jara, teď musíme hlavně uzavřít rok 2024. Věřím, že příští ročník bude a že bude ještě lepší! Sledujte naše sociální sítě a včas se vše dozvíte. Nyní se můžete těšit na výstupy formou fotoreportů a aftermovie. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hlavním partnerům: Aston, Hitrádio Faktor, Reprogen, Jump aréna Tábor, ale také panu Mazurovi - správci hřiště, panu starostovi a všem zastupitelům ze Želče, také všem obyvatelům za toleranci a SDH Želeč.