Spojení na Istrii

První ze spojení, která nabízí pro letní sezónu společnost Flixbus, je dlouhodobě nejrychlejším možným spojením z Čech do Středozemí. Slovinská a Chorvatská Istrie je každoročně velmi oblíbeným dovolenkovým místem. Autobus z Prahy Florence bude nyní vyjíždět pětkrát do týdne (od středy do neděle), cesta zpět bude v provozu od čtvrtka do pondělí. Postupně bude počet vypravovaných autobusů narůstat.

Z Prahy Florence odjede autobus v 18:20, v Česku dále zastaví ještě v Praze Roztylech (18:40), Táboře (19:55), Českých Budějovicích (20:55) a v Českém Krumlově (21:25), zastavuje také v Linci Industriezeile (22:55), Salcburku Süd (00:50), ve Slovinsku zastaví v Lublani (4:27), k moři dorazí v Terstu (5:57), dalšími zastávkami jsou Koper Banka (6:29) a Portorož (6:57) ve Slovinsku a dále Umag (7:29), Poreč (8:15), Rovinj (9:00) a končí svoji cestu v 9:45 v Pule.

Opačným směrem bude vyjíždět autobus z Puly v 22:00, stavět bude ve stejných zastávkách a také na jihu Čech to bude v Českém Krumlově (10:40), Českých Budějovicích (11:15), Táboře (12:15) a dále v Praze Roztylech (13:30) a konečně dorazí do Prahy na Florenc ve 13:55. Cesta z Prahy i dalších zastávek v Česku do Puly i všech chorvatských destinací začíná na ceně 999 korun.

Rijeka přes noc i přes den

V nabídce dopravce budou i další letní spoje. Dvě linky směřují na východní pobřeží Istrie, do Kvarnerského zálivu. Denní linka z Prahy do Rijeky, která jede z Prahy rovnou do Vídně a do istrijských cílů, startuje 6. května a bude v provozu pět dní v týdnu, cestou tam od čtvrtka do pondělí, zpět od středy do neděle. Od 10. června do 22. září bude linka operována každodenně. Jezdit do Chorvatska se přes Prahu dá i spojem, který má celý rok každý den výchozí a konečnou stanici v Berlíně.

Jízdenku z Prahy do Rijeky i do Opatije lze pořídit již od 879 korun. Jízdenka z Prahy do Rijeky nočním spojením přes Záhřeb začíná na 999 korunách. Rijeka je přímořským městem a východiskem na další místa na pobřeží Kvarnerského zálivu i na přilehlé ostrovy. Opatija oproti průmyslové Rijece je vyloženě lázeňským typem letoviska. Opatija byla vybudována smetánkou Rakouska-Uherska na sklonku 19. století a podobnost s obdobnými místy ve střední Evropě je až zarážející. Na některých místech Opatije budete váhat, zda jste v Marianských Lázních nebo na pobřeží Jadranu.

Do srdce Dalmácie

Další tradiční destinací, kam dopravce jezdí, je dalmatské pobřeží. „Cesta do Chorvatska se od loňského ledna výrazně zjednodušila přistoupením státu do eurozóny a Schengenského prostoru. Odpadá tak čekání na hranici a cestující si užijí ničím nepřerušovanou jízdu až do své finální destinace na pobřeží Jaderského moře,“ přibližuje nové možnosti cesty mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek.