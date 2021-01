Čtvrteční jednání sněmovny o prodloužení nouzového stavu přerušila rvačka. Spustil ji nezařazený poslanec Lubomír Volný, který mluvil bez roušky a urážel předsedajícího schůze, místopředsedu Sněmovny Tomáše Hanzela z ČSSD. Volný nakonec neudržel nervy na uzdě a popral se s několika poslanci o mikrofon. Bitky ve sněmovně se účastnil také poslanec ČSSD a místostarosta Písku Ondřej Veselý. Po internetu se hned také začaly šířit na tento incident vtipy. Můžete se podívat.

Ondřej Veselý. | Foto: archiv

Kde jste byl ve chvíli, kdy se strhla bitka?

Já jsem v tu chvíli zrovna nebyl v jednacím sále, ale když jsem to viděl v televizi, tak jsem přiběhl a šel jsem pomáhat. Bylo to takové intuitivní, někdo zkoprněl a koukal, někdo se do toho hnal.