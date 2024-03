Demolici stavby číslo 446 v Lužnické ulici navrhovala rada města už loni. Někteří zastupitelé s tím nesouhlasili, argumentovali nedávnou investicí do nové střechy či možnostmi dalšího využití či prodeje objektu. Materiál byl tehdy stažen s tím, že si samospráva nechá udělat další znalecký posudek.

Rada města se jím zabývala na svém poslední jednání. Podle místostarosty Martina Maredy i v tomto případě odborníci doporučují dům zbourat. „Nový posudek považuje také za ekonomicky výhodnější dům zbourat a postavit nový,“ konstatoval.

Na využití lokality vznikne studie

Komise architektury podle starosty Štěpána Pavlíka chce pro případný nový objekt u řeky Lužnice hledat využití a připravit na toto téma studii. Po vzniku obchvatu Tesco – Slapy může podle radnice v místě do několika let vzniknout příjemná bytová zástavba. „Charakter území se může změnit díky odklonu nákladní dopravy. Chceme si pořádně rozmyslet, co s parcelou či objektem dělat, či jakou má mít funkci,“ podotkl.

Rekonstrukci už dříve město odhadovalo na asi 30 milionů, demolice má vyjít asi na desetinu nákladů (tři miliony). Ušetřené peníze chce město investovat do rekonstrukce velké Fišlovky. „Tento objekt, který má výbornou statiku a zajímavé dispozice, má velký potenciál. Chtěli bychom z toho udělat pěkné startovací sociální bydlení v menších bytech, potřebují zejména přístavby sociálních zařízení. Přibýt by mohla podle studie Bytesu i plynová kotelna,“ popsal starosta s tím, že na patře může být osm plus šest bytů.

Rekonstrukce se nevyplatí

Stav tzv. budovy A se v Táboře řeší od roku 2008, intenzivně se jí věnuje rada města poslední čtyři roky. Největším problémem je špatný technický stav, statika a vlhkost, má i další nedostatky. Je tam nehospodárný provoz související s výtopem akumulačními kamny i kamny na tuhá paliva, staré rozvody, špatná dispozice, velké byty a nevyužité prostory i nevyhovující protipožární opatření. Ze sedmi bytů jsou obsazeny pouze dva.

Oba posudky rekonstrukci označily za neefektivní. „Jakákoliv rekonstrukce domu A a snaha o vytvoření malometrážních bytů je naprosto zbytečná investice. Lze pouze konstatovat, že se bude jednat o vyhozené náklady. Nešlo by jen o stavební úpravy či opravy domu, ale o kompletní změnu celého konstrukčního systému včetně podkroví. Při takové rekonstrukci by se nepodařilo odstranit ani nevyhovující zdivo, schodiště či nedostatek parkování,“ uvedl například architekt Zdeněk Šimeček ve svém posudku.

Naopak demolice nabízí možnost revitalizace další části nábřeží Lužnice, může zde vzniknout soustava prostor různého charakteru pro veřejnost, nabízí se nový bytový dům s parkovištěm i dostatkem zeleně.