Tábor jako maloměsto se řadou sociálních a kriminálních kauz s celospolečenským dopadem. Jeho odvrácenou stránku a podsvětí stojící na reálných základech chtějí ukázat divákům tvůrci nového seriálu České televize (ČT) Ratolesti. Ty mají být sondou do života jedné rodiny a zároveň v deseti různých příbězích přibližovat, proč je těžké obstát při výchově dětí.

Natáčení seriálu Ratolesti na táborském náměstí Mikuláše z Husi v sobotu 23. března. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Deník se zúčastnil v sobotu 23. března natáčení na náměstí Mikuláše z Husi, kde vyrostla scéna z cyklistického závodu. Na place se objevil například Saša Rašilov (51), Aňa Geislerová (47), Stanislav Majer (45) či Tomas Sean Pšenička (19). Seriál představil scénárista Tomáš Feřtek (61), kreativní producent Jan Maxa (60) i režisér Michal Blaško (34).

Příběh adiktoložky a ředitele gymnázia

Hlavní linkou je příběh jedné místní rodiny, jejíž členové se dostávají do různých situací. „Věnujeme se vztahům rodičů a dětí, v jednotlivých epizodách řešíme někdy kriminální historiku, někdy sociální problém a někdy se to týká školy. Většinou jde o jednoznačný incident, na který má každý svůj názor, ale my ukazujeme i další úhly pohledu,“ naznačuje autor námětu Tomáš Feřtek, který scénář tvořil společně s Matějem Podzimkem.

Město Tábor si tvůrci vybrali z několik a důvodů. „Vypadá idylicky, je příjemné k životu, každý by tu chtěl trávit nějaký čas, ale na druhou stranu má své problémové stránky a odvrácená místa,“ míní.

Tábor obsadili filmaři. Ratolesti jsme městu psali na tělo, říká scénárista

Celému projektu navazujícímu na Ochránce má kromě silných lidských osudů podle Jana Maxy dominovat problematika omamných a psychotropních látek. „Celé je to sevřené do jednoho místa, kde vynikají různé konflikty. Maloměsto, kde každý o každém něco ví. Je to zejména o tom, jak je těžké vědět, co se našim dětem odehrává v hlavách. Hlavním tématem je pěstování, distribuce a konzumace drog, v tomto případě marihuany,“ přibližuje kreativní producent.

Řeší svoje i cizí problémy

Roli babičky si střihne Milena Steinmasslová, šéfa kriminálky Peter Bebjak a ředitele gymnázia a radního hraje Stanislav Majer. Jeho manželkou je adiktoložka Aňa Geislerová. „Je to taková nesestřelitelná pomahačka. Nezastavitelná žena, která čelí těžkým životním okolnostem, které ji vedou k přehodnocení vlastních postojů a sebereflexi,“ vypráví.

Ačkoliv má Aňa ráda výzvy, sportovat si v seriálu nepřála. „Na kolo mě nedostali,“ směje se. „Jinak jde o příjemnou civilní postavu, která odolává náročným problémům. Na druhou stranu je to člověk s energií a zvláštním posláním, který si sám zvolil svou těžkou životní cestu. A takové role se mi líbí,“ míní Geislerová.

V Táboře před lety začal hrát

Jejího seriálového syna, úspěšného cyklokrosaře, hraje Tomas Sean Pšenička. „Půjčili mi kolo, s kterým jezdila reprezentace, abych se to naučil. Takže jsem na něm hodně ve volném čase s kamarády jezdil. Překvapilo mě například, že cyklokrosaři brzdí jedním prstem,“ uvádí s tím, že najel třeba i 70 kilometrů denně, aby se vše naučil.

Jeho postava je zdánlivě dokonalý syn. „Jsem výborný sportovec i student. Ale každý má svoje tajemství. Je to o tom, že rodiče nemohou vědět vše o svých dětech,“ popisuje.

Místo prázdnin trénují herecké role

Tábor je pro něj trochu citová záležitost. „Než jsem začal hrát, dělal jsem tenis, ale musel jsem skončit ze zdravotních důvodů. V podstatě jde o místo, které mě k herectví přivedlo. Kdysi jsem tu byl totiž na divadelním táboře, který se jmenoval Letní herecká škola, tady v podstatě začaly prvními náznaky vedoucí k herectví,“ vzpomíná Pšenička.

Kvůli roli se učí veslovat

Saša Rašilov dostal roli vysoce postaveného stavaře. „Hraji místní postavu majitele stavební firmy, zároveň jsem sponzor a pořadatel Downhillového závodu, který jezdí můj syn. Je to víceméně kladná postava, kamarád ředitele gymnázia, kterého hraje Standa Majer,“ naznačuje.

Do života mu zasáhne tragická událost týkající se filmového syna jezdícího také na motorce. „To mé figuře promění život a zamíchá hodnotovým žebříčkem,“ dodává.

Jako kamarádi se s ředitelem gymnázia ve volném čase schází ve veslařském klubu. „Vedeme tam neformální rozhovory. Budeme točit záběry přímo na Jordánu, už se kvůli tomu měsíc učím veslovat na skifu. Mám z toho odřené klouby a na obou rukách puchýře,“ prozrazuje Saša Rašelov.

Samostatná seriálová režie je výzva

Pro mladého slovenského režiséra Michala Blaška jde o asi největší projekt, na kterém pracoval. U ČT se ale už podílel například na seriálu Podezření, dramatu Oběť i třetí řadě Případů 1. oddělení. „Ještě nikdy jsem netočil sto dní, což se nám tu vyskytlo. Takže je to pro mě velká výzva,“ podotýká.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Podle něj je ústředním motivem příběh rozpadu rodiny propojený kauzami a tématy, které mají reálný základ a celospolečenský dopad. „Jednotliví členové jsou různé zainteresovaní v různých kauzách. V Táboře jsem byl poprvé asi před třemi lety, ale teď ho jako maloměsto objevuji na novo a poznávám během natáčení nejen jeho malebnost ale i jeho podsvětí a odvrácenou stránku,“ popisuje režisér.

V seriálu Ratolesti se objeví i další zajímavé tváře jako Matyáš Řezníček, Linda Rybová, Josefína Prachařová či Matouš Ruml. Poslední klapka má klapnout v listopadu letošního roku, televizní premiéra má být nejdříve příští rok na podzim.