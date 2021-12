Milenecký pár, Petra a Marcel, postupně prožívají situace, který by nikdo nechtěl zažít. Se svou partou způsobí nehodu, při které umírá motorkář, jejich kamarád končí ve vězení. Následuje série výslechů. Marcel okrádá rodiče, aby měli na drogy, nic jiného je nezajímá, končí v bytě bez elektřiny, Petra se dokonce pouští na dráhu prostituce.

Na konci už má žloutenku, avšak lékař odhalí její těhotenství, a tak podstoupí odvykací kúru. Svitne naděje, Marcel však dá závislosti přednost před milující rodinou a nakonec umírá. To všechno lze zažít téměř na vlastní kůži v tzv. protidrogovém vlaku. V pátek 10. prosince Revolution train navštívili děti a učitelé z Dačic. V pondělí ho čeká druhá zastávka v Táboře.

Děsivé a brutální scény

Filip Novák z Gymnázia Dačice hodnotil příběh jako brutální. „Občas to vyprávění doplněné filmem bylo takové až předpojaté. Vesměs jsem však souhlasil, že nedělali správné věci,“ zmínil. Nejvíc ho zaujala policejní honička a zatýkání dealerů. „Policejní zásah byl asi nejzajímavější, přišel mi hodně reálný,“ popsal třináctiletý Filip.

Stejně starou spolužačku Anežku Poledníkovou preventivní program také zasáhl. „Bylo to hodně zajímavé a dost děsivé. Hustá byla bouračka, při které zemřel řidič motorky,“ uvedla mladá dívka.

V budoucnu ji to podle ní odradí od zkoušení drog. „Nechci skončit na drogách jako ten Marcel, myslím si, že díky tomu na to budu myslet a rozhodnu se jinak,“ sdělila Anežka. Jejich třídu vlakem provázela lektorka z týmu Revolution train Adéla Špulková.

Do Dačic a Tábora míří protidrogový vlak, nahlédnout může i veřejnost

Autor projektu Pavel Tůma prozradil, že už příští rok v sousedním Německu vznikne nový prototyp protidrogového vlaku. „Díky německé zdravotní pojišťovně vznikla nová expozice na konci vlaku, místo ordinace jsme udělali továrnu, velký posun našeho projektu po pěti letech je, že jsme ze smrti vykročili do optimismu,“ vysvětlil s tím, že tak přešli ze tmy beznaděje opět do světla.

U stromu života se děti dozvídají, v jaké fázi se momentálně nachází. „Jde o životní etapy, a ony jsou úplně na začátku, mohou se rozhodovat, protože mají celý život před sebou,“ dodal Tůma.

Navazující programy

Na časové ose zjišťují, kdy zemřel Marcel a promlouvá k nim ze záhrobí. „Dabuje ho Michal Dlouhý, který je naším donátorem,“ prozradil autor nevšední preventivní pomůcky. Děti potom přechází do tzv. RT HUB clubu. „To je také naše novinka, pointa je v tom, že chceme budovat ligu dobrých skutků od příštího roku,“ upřesnil.

Ve městech, kde vlak zastavil, tak vzniknou klubovny. „Zainteresujeme rodiče, v těchto objektech vznikne komunita, kde se děti budou věnovat sociálním projektům. Budou pomocí aplikace sbírat body například za pomoc seniorům, venčit psy, uklízet odpadky a podobně,“ osvětlil Pavel Tůma.

Vlak je podle něj jenom začátek, otevírá dětem oči a budou na něj navazovat další činnosti. „Zapojí se do hry policejní pátračka, která vychází z našeho oceněného programu To je zákon kámo!,“ dodal s tím, že vyhrál Evropskou cenu prevence kriminality. Tato hra se odehraje vždy v konkrétním městě do 6 měsíců od odjezdu protidrogového vlaku. „A tak i v Dačicích budou děti pomocí aplikace honit z výchozího bodu na dvanácti stanovištích drogového dealera,“ dodal pointu.

Budují nové komunity

Aktuálně cílí také na osvětu dospělých, především rodičů. „Chceme je zapojit a zaujmout, aby přišli. Jsou dost opomíjenou skupinou, měli by dělat prevenci, ale nevědí si rady jak. Často jsou sžití s mýty, učí děti pít alkohol a podobně, což jim vyvracíme,“ popsal Pavel Tůma.

Smyslem je tak vybudovat v každé navštívené lokalitě komunitu po vzoru Islandu, Nového Zélandu, či Německa. „V Německu jsme tak úspěšní, že už máme za sebou 60 tisíc dětí, z celkových 200 tisíc návštěvníků ještě z Čech, Slovenska, či Polska,“ vyčíslil.

Jeho český nápad se prosadil právě v Německu. „Už příští rok tam začnu budovat supermoderní protidrogový vlak. Jsem pyšný, že se prosadil v této nejbohatší evropské zemi,“ řekl Tůma. Nový prototyp pomůže i u nás. „Budeme z toho těžit i my, nový film, který v rámci něj vznikne, použijeme i v našem prototypu vlaku,“ uzavřel autor projektu.

Na jihu Čech uzavírá vlak letošní podzimní tour, kdy navštívil 47 měst. V příští roce vyrazí na další stovku nádraží, nebudou chybět ani České Budějovice a další dvě města v kraji.