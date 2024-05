Přinášíme tipy, kam můžete letos v létě vyrazit na slavnosti či festivaly a užít si nejen kvalitní hudbu a doprovodný program pod hvězdnou oblohou. Na Táborsku se lze těšit například na Dobrovol, benefici Radimovice Pomáhají, Veselské slavnosti či festivaly Mighty Sounds a Footfest.

Veselské slavnosti. Ilustrační foto. Foto: Roman Růžička | Foto: Deník/VLP Externista

Už v sobotu 15. června ožije soběslavský kemp TJ Spartak festivalem Dobrovol, který pořádá dobrovolnické centrum Diakonie Rolnička. „Jeho výtěžek je určen na letní tábor pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a na činnost dobrovolnického centra,“ uvádí Ludmila Pokorná, vedoucí fundraisingu Diakonie Rolnička.

Dobrovol je festival pro celou rodinu s bohatým doprovodným programem. „Novinkou letošního festivalu je samostatná rap stage, kde vystoupí například Hopsen Clark nebo Cringe Prince. Na hlavním podiu se můžete těšit na kapely Krajina Ró, holandské The Vices nebo Cirkus Brothers,“ zmiňuje.

Návštěvníci se mohou kromě hudebních vystoupení těšit na bohatý doprovodný program od divadelních představení, přes dílny na výrobu šperků, fotokoutek, lukostřelbu, paddleboarding, zorbing, až po kadeřnictví pro malé punkáče.

Radimovice budou opět pomáhat

V Radimovicích u Želče se letos uskuteční v pořadí již 5. ročník akce pod názvem Radimovice pomáhají. Jak informuje Aleš Kutner z pořadatelské týmu, letos se festiválek s dobročinným podtextem uskuteční v sobotu 22. června. „Na večerním koncertu vystoupí VO106, Náhodný Výběr a Peshata. V průběhu celého dne bude se již tradičně bude hrát nohejbalový turnaj O pohár Jirky Lutovského. Po obědě je připraveno divadelní představení pro děti,“ popisuje program, jehož výtěžek půjde na podporu Diviše Hanzlíka ze Senožat u Bechyně, který bojuje s těžkou formou autismu.

„Zajímavosti letošního ročníku je to, že se jedná již o 5. ročník ve formátu nohejbal plus večerní koncert. Celkem se nám od roku 2017 podařilo vybrat téměř půl milionu korun (přesně 472 309,- Kč). Očekáváme, že tato částka bude letos překonána a vydáme se vstříc prvnímu vybraném milionu,“ naznačuje Kutner.

Ve Veselí vystoupí Koller i Smolík

Veselské slavnosti 2024 v termínu od pátku 21. do sobotu 22. června mají podle vedoucí kulturního domu Marcely Rybářové také nabitý program. „Tentokrát diváky potěší David Koller, Pekař, Jakub Smolík, naše pozvání přijala také rumunská dechovka Fanfare Ciocarlia. Šárka Vaňková s Fredy Bittner bandem zazpívá největší hity Ivety Bartošové. Vystoupením Veselky připomeneme 100. výročí narození zakladatele této dechové hudby a žíšovského rodáka Ladislava Kubeše,“ zmiňuje.

Dále jsou na programu Kamelot tribute, nebudou chybět ani stálice – Cihelna a spol. a Wohryzek band i Veselské mažoretky. „V sobotním programu je připravena Slack show, neuvěřitelné kousky na trickline, přechod náměstí ve výšce na highline či workshop pro zájemce, i dětská show s tancujícím psem a písničkami od Pokáče Áňa, Pó a pes Barney,“ dodává Rybářová.

Zajímavostí i tradicí při Veselských slavnostech je recesistická akce Jízda z kopce na čemkoli, kdy Veseláci baví sami sebe. „Kdokoli může vyrobit originální jezdidlo, sjet danou trasu na náměstí T. G. Masaryka a ucházet se o vítězství v této soutěži. Hodnotí se umělecký dojem jezdidla i celé jízdy. Další soutěží bude letos již 8. ročník soutěže O nejchutnější guláš. A vařit nebudou pouze soutěžící, ale i Martin Škoda, který si pro nás připravil kuchařskou show,“ vyjmenovává.

Součástí doprovodného programu budou prohlídky školního minipivovaru, výstava Barbie nás baví, lunaparkové atrakce a další. Slavnosti se konají nejen na náměstí TGM ale i v parku u kulturního domu, vstupné se nevybírá.

Táborská stálice obsadí letiště poosmnácté

Festival Mighty Sounds letos pořádá podle své mluvčí Markéty Broumové už 18. ročník. Ten se koná v termínu od pátku 28. do neděle 30. června na letišti Aeroklubu Tábor za účasti světových hvězd Bad Religion, The Hives, Cock Sparrer, Dubioza Kolektiv nebo Agnostic Front, ale i mnoha dalších zahraničních a domácích interpretů. „Letos jsme se zaměřili za zvýšení návštěvnického komfortu, například v areálu nebudou žádné chemické toalety, všechny budou keramické a splachovací. Stanová městečka budou také rozmístěna tak, aby byla blíže ke vchodu do areálu a i v nich dojde ke zlepšení hygienických standardů v podobě keramických toalet nebo v množství teplé vody ve sprchách,“ podotýká.

Nyní pořadatelé zveřejnili program po jednotlivých dnech a také spustili prodej jednodenních vstupenek. „Kromě nabitého hudebního programu se návštěvníci mohou těšit na vytříbený program alternativního divadla, DJ sety a také doprovodný sportovní program. Opět bude v nabídce i skvělé nefestivalové jídlo,“ doplňuje Markéta Broumová.

Velkolepý návrat na hřiště v Želči

Exkluzivní line-up plánují i organizátoři obnoveného festivalu v Želči u Tábora. S blížícím se termínem konání od pátku 12. do soboty 13. července podle Vojtěcha Daňhela z organizačního týmu roste vzrušení z nadcházejícího Footfestu, který se vrátí zpět na fotbalové hřiště. „Tento ročník slibuje stát se jedním z nejvýjimečnějších s pestrou paletou hudebních žánrů a zážitků, které překročí očekávání fanoušků. Footfest není jen hudební festival, je to také fotbalový turnaj v malé kopané, doprovodný program pro děti v čele s hvězdnými Čiperky a dětskou tančírnou a gastronomický zážitek,“ tvrdí.

Letošní line-up zahrnuje kapely jako Rybičky 48, Škwor, Queenie, Jelen, Pokáč, Krucipüsk, Protheus a další jako Panoptiko, Komunál, Gaia Mesiah, Civilní obrana, Pekař, Jakub Děkan, SPS, Cocotte Minute, a Peshata, které přinášejí širokou škálu hudebních stylů a jedinečných vystoupení.

Zatímco se hudba postará o duši, festivalová gastronomická nabídka potěší chuťové buňky. „Návštěvníci si užijí širokou škálu stánků s českou klasikou a moderními pokrmy, včetně vegetariánských a veganských možností,“ dodává Daňhel.

Vstupenky jsou nyní v předprodeji za cenu 1 090 korun. „Spolu s jejich nákupem nabízíme i možnost rezervace parkovacích míst. Pro ty, kteří plánují spojit festivalovou návštěvu s kempováním, jsme připravili speciální parkoviště pro auta se stanem a doporučujeme zajištění míst včas, aby si lidé mohli užít festival bez starostí,“ uvádí s tím, že veškeré podrobnosti lze najít na oficiálním webu a facebooku akce.