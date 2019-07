Už ve čtvrtek se otevřely brány festivalového areálu v Želči. Line-up, kterému vévodí jedno z nejznámějších ska uskupení vůbec, španělští SKA-P, okoření letos kapely z Maďarska, Slovenska, Norska, Severního Irska, Anglie a Francie.

Tisková mluvčí festivalu Nina Cibulková láká kromě hudby na celou řadu novinek. „Festivalová seznamka v čele se zábavnými samolepkami, která sklidila v loňském roce velký úspěch, je součástí i letošního ročníku,“ vyzdvihla jednu z nich.

Do stanového městečka nově přibyly sprchy a návštěvníci se mohou těšit také na pojízdný pivní truck, v němž mohou posedět s přáteli. Footfest letos znovu nabídne moderní metodu placení zvanou cashless system.

„Díky platebním čipům se eliminují fronty, festival si užijete bez zbytečného stresu a hledání drobných po kapsách,“ vysvětlila mluvčí.

Peníze je možné během festivalu kdykoli dobít, nebo si naopak vloženou částku vyzvednout. Peníze, které po loňském ročníku zůstaly na čipových účtech, přišly díky fanouškům festivalu do dobrých rukou. Pomocí hlasování na sociálních sítích rozdělili organizátoři 21 500 korun mezi dvě organizace, a to soběslavské I MY a táborské centrum Kaňka.

V letošním roce se na soběslavském náměstí představí čtrnáct dechovek a také dětský folklórní soubor Ráček ze Soběslavi. Celkem 205 hudebníků se bude od soboty snažit přispět k vynikající atmosféře již 25. mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav 2019.

Letošní ročník se opět vrací na nově rekonstruované soběslavské náměstí. Festival se však nekoná pouze v Soběslavi, ale koncerty rozezní od sobotní 14 hodiny také návsi v Borkovicích a Klenovicích.

„Vzhledem k celkovému vývoji návštěvnosti můžeme směle hovořit o jednom z největších a stabilních festivalů dechových hudeb v České republice,“ říkají pořadatelé s hrdostí.

Realizační tým festivalu tvoří 51 lidí, kteří se v loňském roce postarali o příjemných 1681 příznivců dechovky, což bylo o takřka tisíc diváků méně než v roce předchozím.

Celkem pak KDMS (jako spolupořadatel festivalu) za svou dvacetiletou pořadatelskou kariéru přivítal na náměstí v Soběslavi 71633 diváků.