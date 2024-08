Festival Přešlap se letos poprvé uskuteční v kempu Karvánky u Soběslavi. Jeho 9. ročník se zde koná v termínu od pátku 13. do neděle 15. září.

V pořadí 9. ročník přátelského festivalu Přešlap se letos uskuteční na novém místě v kempu Karvánky u jihočeské Soběslavi. Pořadatelský tým slibuje návštěvníkům akce v termínu od pátku 13. do neděle 15. září mír, lásku a srandu přímo na břehu řeky Lužnice.

Festival Přešlap se podle hlavního organizátora Karla Škrabala nově přesouvá do Jihočeského kraje. „Předchozí čtyři ročníky se konaly ve Svatoslavi na Brněnsku (2016–2019) a pak další čtyři v Šemíkovicích na Třebíčsku (2020–2023). Nyní poprvé směřujeme do jižních Čech, do Kempu Karvánky (2024),“ shrnuje.

Na co se lze těšit? Pro festival je zásadní přátelská pospolitost, otevřenost a uvolněnost. „Snažíme se vše organizovat s co nejmenšími omezeními pro návštěvníky, spoléháme na jejich slušnost, ohleduplnost a dobrovolné vstupné,“ vysvětluje Škrabal.

Hudba, poezie i zdravá dávka improvizace

Letos na festivalu vystoupí v pátek od 18. hodiny skupiny Putrescin, což je underground z Brna pod vedením básníka a baskytaristy Libora Poznámky Pospíšila a pelhřimovská razantní roková úderka Eč. Vrcholem pátečního dne se stane koncert skupiny Svatopluk. „Ta hraje v rokovém střihu písně Svatopluka Karáska, jenž za svého života také s touto partou muzikantů, ve které jsou například zpěvák Rostislav Tvrdík či baskytarista Petr Kumandžas, vystupoval,“ zmiňuje. Večer pak zazní v jedinečném prostoru Okodomu současná poezie v hudebním podkresu pod hlavičkou Diskotéky Avantgard.

Sobotní program zahájí v poledne blok autorských čtení jihočeských básníků a spisovatelů. „V dramaturgickém výběru básníka Šimona Leitgeba vystoupí Kateřina Bolechová, Václav Křenek, Anna Gažiová, Miroslav Boček, Zbyněk Mrvík a Miroslav Pech,“ vyjmenovává Karel Škrabal.

Poté na hlavní scéně před restaurací kempu budou hrát postupně až do noci skupiny Sísa nebo Libuna (alternativa z Prahy), Jack Rabitt's Palace (rockový šanson z Brna), Loutky v Říji (alternativní rock z Českých Budějovic), Bouchací šrouby (punk na kosu), Krajina (rock, Praha), Vítrholc (mix undergroundu a trip hopu narozený v Brně) a nakonec karlovarský rock Fish Flesh Field & Henry Dollar s texty básnické legendy Milana Kozelky.

V přestávkách hlavního pódia vystoupí v Poetickém stanu Nedělní chvilka poezie.CZ, písničkářky a písničkáři Kateřina Hajná, Hájek, Dagmar Plamperová, David Kozák či Šárka Mattová.

Součástí Poetického stanu bude i populární Open Mic. „Tedy prostor pro všechny, kteří boudou chtít se svojí tvorbou seznámit přítomné. A o další překvapení a improvizace v rámci programu nebude určitě nouze,“ usmívá se.

Jedinečná výstava i festivalová forma

Po celou dobu akce si lze v prostorách kempu prohlédnout výstavu obrazů Michala Moučky, její vernisáž se uskuteční v sobotu kolem 20. hodiny. „Michal Moučka (* 1981) je bývalý profesionální herec, v současnosti performer, galerista a především malíř. Výstava při příležitosti festivalu Přešlap je jeho první výstavou mimo Ostravu, kde v současnosti působí,“ naznačuje Škrabal.

Vstup a pobyt na Přešlapu je mnohem jednodušší a příjemnější než na jiných festivalech. „Vstupné je dobrovolné, parkování zdarma. Kdo bude chtít přespat, nahlásí se v recepci kempu a zaplatí běžný ubytovací poplatek podle druhu ubytování (stan, chatka, karavan atd.). Pokud stojíte o ubytování v chatce, doporučujeme zamluvit dopředu,“ upozorňuje.

Akci pořádají společnými silami Karel Škrabal a Libor Poznámka Pospíšil ve spolupráci s Vítrholc Crew, Nedělní chvilkou poezie.CZ, Edicí Mlat Větrné mlýny. „A velké díky patří za vstřícnost provozovatelům kempu Karvánky,“ uzavírá Karel Škrabal.