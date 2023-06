Ideální ročník

Jak zmínila mluvčí festivalu Markéta Broumová, organizace neměla žádný háček a vše vyšlo podle plánu. „Nevíme o žádném vážném incidentu. Jsme velice spokojení, měli jsme krásné festivalové počasí. Myslím si, že se to odrazilo i na návštěvnosti a pohybu lidí v areálu, většina zůstávala až do neděle,“ zhodnotila s tím, že tři dny si v areálu užilo na deset tisíc lidí.

Pořadatelský tým tak považuje 17. ročník za velice úspěšný. „Všechny kapely hrály skvěle, splnilo to naše očekávání. Nedělní program byl skutečným vrcholem, celkově ideální ročník,“ zdůraznila Broumová.

Deník se vyrazil podívat na část sobotního programu a jeho hlavního tahouna, Australana Bena Stanforda. Ten pod uměleckým jménem Dub FX začínal na ulici a díky svému svéráznému hudebnímu umění a beatboxu procestoval na čtyřicet zemí. Celosvětově má tisíce sledujících na sociálních sítí a jeho youtube kanál trhá rekordy.

Zajímavý program nabídl také divadelní stan, se svou burleskní punkovou show vystoupili Kabaret Punklesque. České posluchače mohla na hlavní stagi potěšit také pražská punková kapela SPS. V kotli se to vařilo i během energického německo-francouzského reggae, punk a hip hop vystoupení v podání Mal Éléve.

V modrých sakách bavila obecenstvo také česká Fast Food Orchestra, tato parta hudebníků má nyní před vydáním 10. desky a jejich fanoušci se na ni mohou těšit začátkem příštího roku.

Velké hvězdy i malé koncerty

Petr s přítelkyní Veronikou z Tábora dorazili hlavně kvůli rodákovi z Melbourne Dub FX. „Vždycky bylo mým snem ho vidět na živo, byl to fakt zážitek pozorovat ho na pódiu, a dokonce přidal jeden přídavek,“ uvedla jeho třiatřicetiletá fanynka. „Mně bavil hodně divadelní stan, intimní atmosféra, stand-up a později dobrá akustická muzika. Zaujali mě například Luke Lecherer, Tim Schumann a Matt Charette z Ameriky,“ dodal Petr.

Na své si přišli i milovníci metalu, hardcore a rocku. V sobotu to burácelo v Jameson stanu například během hudby Hentai Corporation, či Skywalker. Stálicí Mighty se stala originální česká kapela Queens of Everything, která nechyběla ani letos na stagi Lucky Hazzard. Jejich nezaměnitelný rock´n´roll říznutý punkem rozpumpoval plný stan lidí.

Na akci i letos dohlížely hlídky městské a státní policie. Muži a ženy zákona se zaměřili společně s pořadateli na zajištění bezpečnostních opatření a zabezpečení veřejného pořádku. Mimo to byla hlavní silnice mezi obchodním domem Kaufland číslo 1/3 zúžena ze čtyř na dva pruhy a připraven také provizorní přechod pro chodce, po dobu festivalu byla v místě také omezena maximální rychlost na 50 kilometrů v hodině. (lep)

Je jedinečný třídenní hudební festival, který se koná každoročně v Táboře. Soustředí se především na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a podobné žánry. Specialitou festivalu je fakt, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména, která tvoří přes osmdesát procent line-upu a jsou doplněna tím nejlepším z především žánrové scény v České republice. Mighty People se na táborské letiště vracejí od roku 2005, za 13 let zde vystupovaly legendy jako Ska-P, Gogol Bordello, Suicidal Tendencies, Pennywise, The Subways, Dropkick Murphys, Social Distortion, Anti-Flag, Madball, Turbonegro, Comeback Kid, Backyard Babies, H20, Dog Eat Dog, The Casualties, Frank Turner, Enter Shikari, Dub Incorporation, Sick Of It All, Protoje, Dubioza Kolektiv, Architects, Biohazard, Gallows, Macka B, Ky-Mani Marley, Alborosie, Inner Circle, Derrick Morgan či The Aggrolites. Každoročně na program pořadatelé umístí přes 130 interpretů, kteří zahrají na pěti živých a čtyřech DJských pódiích. Od roku 2017 je součástí programu akustická Black Coffee Stage. Tradičně má na festivalu místo divadlo v divadelním stanu a stále se vyvíjí nabídka doprovodného programu - konají se zde turnaje ve fotbale, nohejbale, exhibice na U-rampě, graffitijamy a další. Festival se chová udržitelně, používá se recyklovatelné nádobí z palmových listů a vratné plastové kelímky.