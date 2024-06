Akustická Black Coffee Stage nabídne večerní komornější hudební vystoupení a přes den kvalitní alternativní divadlo, stand-upy a slam poetry. „Kromě toho je připravena celá řada DJs setů, doprovodný sportovní program, nabídka aktivit pro děti a skvělé nefestivalové jídlo. Zapracovali jsme opět i na návštěvnickém komfortu. Nově budou v celém areálu pouze keramické toalety a ve stanových městečkách garantovaná teplá voda ve sprchách. V areálu pak přibude chill zóna a bude k dispozici více zastíněných odpočinkových ploch,“ popisuje zlepšováky.

Celofestivalové třídenní vstupenky jsou v tuto chvíli k dostání za 3 590 korun, v prodeji jsou však také vstupenky jednodenní od 2 190 do 2 590 korun za kus. Veškeré informace o vstupenkách a o programu lze najít na oficiálním webu akce www.mightysounds.cz. „Nepropásněte nejlepší party na konci června v Táboře,“ láká Broumová. Na poloviční vstupné mají na místě nárok ZTP, ZTP/P, senioři 66+, děti od 13 do 17 let a obyvatelé z blízkého okolí.

Loňský 17. ročník mezinárodně vyhlášeného festivalu navštívilo díky nabitému playlistu a programu doplněnému skvělým letním počasím 10 tisíc lidí.

Na akci i kromě soukromé security firmy dohlíží každoročně také hlídky městské a státní policie. Muži a ženy zákona společně s pořadateli zajišťují veřejný pořádek. Mimo to na hlavní silnici v Soběslavské ulici dochází k zúžení ze čtyř na dva pruhy a vzniká provizorní přechod návštěvníky akce, po dobu festivalu je v místě také omezena maximální rychlost na 50 kilometrů v hodině.

#youtube|EQgcO1LMFvw?feature=shared#

Mighty Sounds: Je jedinečný třídenní hudební festival, který se koná každoročně v Táboře. Soustředí se především na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a podobné žánry. Specialitou festivalu je fakt, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména, která tvoří přes osmdesát procent line-upu a jsou doplněna tím nejlepším z především žánrové scény v České republice. Mighty People se na táborské letiště vracejí od roku 2005, za 13 let zde vystupovaly legendy jako Ska-P, Gogol Bordello, Suicidal Tendencies, Pennywise, The Subways, Dropkick Murphys, Social Distortion, Anti-Flag, Madball, Turbonegro, Comeback Kid, Backyard Babies, H20, Dog Eat Dog, The Casualties, Frank Turner, Enter Shikari, Dub Incorporation, Sick Of It All, Protoje, Dubioza Kolektiv, Architects, Biohazard, Gallows, Macka B, Ky-Mani Marley, Alborosie, Inner Circle, Derrick Morgan či The Aggrolites. Každoročně na program pořadatelé umístí přes 130 interpretů, kteří zahrají na pěti živých a čtyřech DJských pódiích. Od roku 2017 je součástí programu akustická Black Coffee Stage. Tradičně má na festivalu místo divadlo v divadelním stanu a stále se vyvíjí nabídka doprovodného programu - konají se zde turnaje ve fotbale, nohejbale, exhibice na U-rampě, graffitijamy a další. Festival se chová udržitelně, používá se recyklovatelné nádobí z palmových listů a vratné plastové kelímky.