Ačkoli jsou termíny jako legenda či kult často zneužívány, v případě Rancid snad ani nelze volit jiná slova. Jen málokterá kapela totiž po mnoho let tak brilantně propojuje žánry punk a ska a nezřídkakdy zabrousí i do subžánrových škatulek jako reggae či oi!, na jejichž pilířích je festival Mighty Sounds postavený.

Kromě Rancid se ale představí celá řada vynikajících žánrových jmen, například The Interrupters, Enter Shikari, Black Flag, Dub FX, Hatebreed, Frank Turner and the Sleeping Souls a mnoho dalších. Z domácí scény pořadatelé přizvali mimo jiné Fast Food Orchestra, Hentai Corporation nebo Skywalker.

Na Mighty Sounds je pověstná především uvolněná atmosféra, která není tvořena jen hudebním programem, ale také bohatou nabídkou alternativního divadla, doprovodných aktivit a sportovního vyžití. Fanoušci si tak mezi vystoupeními svých oblíbenců mohou zajít třeba na stand-up comedy, případně si zahrát nohejbal nebo jinou hru.

Jak ušetřit na letních festivalech: Pomohou slevy z karet i spolujízda

Děti do 12 let a 140 centimetrů pak mají vstup zdarma. Ušetří také senioři (od 66 let výš), ZTP a ZTP/P, či mladiství (od 13 do 17 let), kteří mají nárok na poloviční vstupné. Od 18 let už se platí plné vstupné. Na celý festival vyjde na 3290 korun, jednodenní na pátek a sobotu stojí 2090 Kč, na neděli pak 2490 Kč

Festival je pro všechny generace. „Míváme dobré ohlasy i od lidí z okolí, třeba i seniorů, kterým se zalíbil program. Byli překvapeni, že se u nás dá dobře najíst a nabízíme spoustu zajímavých aktivit. Festival je otevřený všem. Kdo na Mighty ještě nebyl, ať se určitě přijde podívat,“ zve za pořadatelský tým Markéta Broumová.

I občerstvení bude pestré. „Kromě tradičních nudlí a burgerů, nabízíme i veganské speciality. Výběr stánků je hodně zajímavý, ani my z pořadatelského týmu kolikrát neodoláme a ochutnáváme,“ láká.

Mightypeople letos opět mohou ochutnat i regionální pivo. „Pivovar Obora vydá speciální punkovou edici v plechovkách, kterou si budou návštěvníci moci koupit na památku,“ uvedla.

Táborští mohou očekávat dopravní omezení na Soběslavské ulici, kde bude již tradičně zřízen dočasný přechod pro chodce a snížena povolená rychlost. Rychlíky budou mimořádně stavět na zastávce Čápův dvůr v době od čtvrtka do pondělí, v sobotu je však čeká výluka. Během ní bude odvoz řešen autobusovou dopravou.

Návštěvníci hudebního festivalu Mighty Sounds mohou letos v rámci několikadenní akce opět podpořit činnost táborské neziskové organizace Cheiron. Možností pomoci je hned několik.

Kelímek jako dobrý skutek. Mighty Sounds podpoří aktivity Cheironu

Účastníci Mighty Sounds mohou Cheironu přispět vhozením vratného kelímku do jedné ze speciálních popelnic neziskovky. „Cheiron z každého kelímku dostane 50 korun. Lidé na festivalu nás také mohou podpořit nákupem některého z výrobků od našich dětí, ale třeba i dobrovolným příspěvkem za zahrání si stolního fotbálku,“ popsal ředitel Cheironu Roman Varga.

Celý stánek Cheironu bude napodobovat kluby pro děti a mládež, které Cheiron provozuje. „Návštěvníci festivalu tak budou mít možnost lépe pochopit naši práci i situaci těch, kterým nabízíme pomocnou ruku,“ vysvětlil ředitel Cheironu.

Spolupráce mezi Mighty Sounds a Cheironem začala už v loňském roce. „Na lidech z Mighty Sounds si moc cením vstřícnosti, kterou vůči nám projevují. Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále,“ sdělil Varga.

„Pro nás je podpora Cheironu výjimečná tím, že se jedná o konkrétní a lokalizovanou pomoc. Navíc působí v místě, kam se vždycky rádi vracíme,“ uvedla za Mighty Sounds Markéta Broumová.

Rekordní návštěvnost zaznamenal festival Mighty Sounds v roce 2010, tehdy jej navštívilo 14 tisíc lidí. Loni jich bylo kolem deseti tisíc, podobnou účast čekají pořadatelé i letos.

Vstupenky na všechny tři festivalové dny jsou nyní v předprodeji za 3290 korun, veškeré informace o programu i o nákupu vstupenek lze nalézt na www.mightysounds.cz.