Jeden svět každoročně přináší do kin desítky dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování. Letos s podtitulem Cena bezpečí. Festival v Táboře již tradičně pořádá nezisková organizace Cheiron.

Na festival dorazilo 230 diváků, 20 dalších si vyzkoušelo novinku festivalu - dokumenty ve virtuální realitě. “Nejvíce lidí se přišlo podívat na film Kuciak: Vražda novináře, který v jeho premiéře zhlédlo téměř 70 lidí. Po každém dokumentu se uskutečnila debata se zajímavými hosty. Letos se na rozpravách velmi aktivně podíleli i diváci, což bylo skvělé,” řekla hlavní koordinátorka Jednoho světa v Táboře Lucie Šebánková.

Akce se konala v kině Svět, Divadle Oskara Nedbala, kavárně Jednota, Sklep Baru a cheironském klubu Bejvák na sídlišti nad Lužnicí. Promítání na různých místech Tábora diváci ocenili. “Na Jednom světě jsem byla již několikrát, ale v Táboře poprvé. Kromě dokumentů se mi líbilo, že jsem mohla vidět filmy na místech, kde bych je normálně neviděla,” uvedla divačka Eliška.

“Já jsem zkusil film ve virtuální realitě. Hrozně mě to překvapilo. Přenesl jsem se do hlavy kluka s depresemi. Byl to pro mě silný zážitek,” dodal divák Ondřej.

Jeden svět je také naplánován pro žáky základních a středních škol z Tábora a jeho okolí. Promítání se pro ně uskuteční v termínu 3. až 21. dubna 2023 v klubu Bejvák. Přihlášena je skoro tisícovka žáků a studentů.