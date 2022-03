Festival Jeden svět se vrací do Tábora v plné síle. Připomene cesty svobody

Posedmnácté se v Táboře uskuteční mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět. Od čtvrtka do neděle zhlédnou diváci sedm celovečerních snímků, které návštěvníky projekcí vezmou například mezi vietnamskou komunitu Hmongů, do bojem zmítaného Afghánistánu, do životů dětí opouštějících dětský domov Počátky, i na krásné norské fjordy a na umění do Konga.

Filmový festival Jeden svět v Táboře. | Foto: David Peltán

Nebude chybět ani odpolední promítání pro děti a doprovodný program v podobě koncertu Šimanský Niesner a výstavy fotografií s lidskoprávní tematikou. „Po roce 2020, kdy jsme festival dvakrát rušili, a po loňském roce, kdy se Jeden svět odehrál v mrazivých a trochu neutěšených podmínkách letních kin, se letos těšíme opět na normální festival. Letošní podtitul festivalu Jeden svět – Cesty svobody, upozorňuje na události, které otřásají světem lidských práv a které nelze ignorovat. Obzvláště to platí v těchto dnech, kdy si velká část z nás na své profily sociálních sítí přidala žluto-modrý rámeček s upomínkou na aktuální dění na Ukrajině,“ uvedla hlavní koordinátorka festivalu v Táboře Lucie Šebánková. Táborskou část Jednoho světa zahájí ve čtvrtek od 19.30 hodin v táborském Divadle Oskara Nedbala časosběrný snímek Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu, který od 18 hodin kromě debaty doprovodí i výstava Nejsme tu sami – Příběhy našich menšin a koncert dua Šimanský Niesner. Požár trávy u Skalice na Táborsku vítr rozšířil na 2,5 hektaru Páteční filmy bude hostit nový klub na Budějovické ulici, MC Jordán. Od 18 hodin diváci zhlédnou film Děti mlhy o dětských nevěstách v hmongské komunitě na severu Vietnamu, následně pak snímek z Konga Bílá krychle tom, jak se z pracovníků na plantážích mohou stát světově uznávaní umělci. V sobotu se festival přesune do kavárny a knihkupectví Jednota na Starém městě. Návštěvníci od 18 hodin uvidí film Soudci pod tlakem pojednávající o justičním systému v Polsku a snímek Platón z Belfastu o učiteli, který skrze filozofii učí studenty, jak se vyrovnat s komplikovanou minulostí země i s vlastním dospíváním. V neděli čeká diváky závěrečný filmový maraton. V klubu Bejvák na Sídlišti nad Lužnicí začne od 14 hodin promítání pro děti s následnými besedami a doprovodným programem. Od 17 hodin bude festival Jeden svět promítat český film Opouštět Počátky, který mapuje osudy úředně dospělých dívek z výchovného ústavu. Poslední film diváci zhlédnou v 19.30 hodin. Táborští vítali jaro pohybem. Vydali se na výlet po dvou trasách „Diváci se mohou těšit na dokument zaměřený na ekologii Severní proud. Film s nádhernými záběry norské krajiny a přírody kontrastuje s plastovým odpadem, jehož pohyb filmaři v ledových vodách sledují. Už se moc těšíme na divácké návštěvy a plamenné diskuze v rámci posnímkových debat,“ láká Lucie Šebánková z organizace Cheiron T, která táborskou část mezinárodního festivalu spolu s dobrovolníky v zaštiťuje. „Bylo opět náročné, zejména v této úzkostné době, kdy nás svíral covid-19 a nyní válka na Ukrajině, vybrat filmy s občas divácky náročnou tematikou lidských práv či ekologie. Z desítek filmů jsme s týmem vybrali ty nejlepší pro daný region a snažili jsme se volit tak, abychom navodili trochu pozitivnější notu, ale zároveň neopomněli upozornit na problémy a bolesti světové či tuzemské, které se nás všech přímo či nepřímo týkají. Po filmech přijali pozvání zajímaví diskutujících, je se na co těšit a není třeba se bát ještě větší depky,“ uzavřel jeden z dramaturgů táborské části festivalu Jeden svět David Peltán. Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Pořadatelem festivalu je nezisková organizace Člověk v tísni.