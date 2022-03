Festival Jeden svět nabídl v Táboře filmy, debaty i koncerty

17. ročník festivalu Jeden svět v Táboře je u konce. „Od čtvrtka do neděle jsme na čtyřech místech nabídli sedm celovečerních snímků a nedělní odpoledne patřilo dětským projekcím. Na všechna promítání bylo příjemně plno, pofilmové debaty byly nabušené informacemi a stalo se, že jsme museli přidávat místa k sezení. Po koronavirových kopancích to byl konečně Jeden svět, jak jsme ho znali předchozích 16 let. Nyní se promítání přesunou do škol se školními projekcemi a na diváky z veřejnosti se budeme těšit zase za rok. Snad už bez koronaviru a hlavně války a bolesti na Ukrajině i jinde,“ uvedl David Peltán, jeden z dramaturgů festivalu.

Festival Jeden svět nabídl v Táboře filmy, debaty i koncerty. | Foto: David Peltán

Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět s podtitulem Cesty svobody svými červenými plakáty po celém městě přilákal celkově více jak dvě stě diváků. „Po posledních dvou letech, kdy festival proběhl ve velmi okleštěné podobě, bylo krásné vidět opět sály se zvídavými diváky všech věkových kategorií, jejichž obličeje nebyly zakryty žádným respirátorem,“ sdělila Lucie Šebánková z organizace Cheiron T, která táborskou část mezinárodního festivalu spolu s dobrovolníky zaštiťuje. Pro dospělé diváky bylo uvedeno celkem sedm filmů zaměřených na témata lidských práv, každý z nich doplněný o debatu se zajímavými hosty a odborníky, kteří v jihočeském regionu běžně nevystupují. Namátkou uveďme alespoň Tomáše Kociana, regionálního ředitele pro Blízký východ organizace Člověk v tísni, Víta Dostála, odborníka na evropskou politiku či Martina Abela, analytika zaměřeného na životním prostředí, oba z Asociace pro mezinárodní otázky. V Táboře se usadili dinosauři. Se svou jedinečnou show procestují jižní Čechy Nově se tento rok promítalo v prostorách táborského divadlo a také v klubu MC Jordán, již tradičně také v kavárně Jednota a v klubu Bejvák na sídlišti nad Lužnicí, který provozuje pořádající organizace festivalu – Cheiron T. „Největšího zájmu se dočkal zahajovací film festivalu Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu, jehož záběry až mrazivě připomínaly současnou realitu nedaleko našich hranic,“ uzavřela Lucie Šebánková. Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Pořádá ho Člověk v tísni.