V Táboře se uskutečnil již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Ten za čtyři dny navštívilo přes 250 diváků. Akci pro Táboráky pravidelně pořádá nezisková organizace Cheiron a konala se za podpory Města Tábor.

V Táboře se konal 20. ročník festivalu Jeden svět. | Foto: David Peltán

Jak uvedla mluvčí Cheironu Eliška Míková, Jeden svět má za cíl obeznámit své publikum se sociálními, lidskoprávními a ekologickými tématy celého světa.

„S 20. ročníkem festivalu jsme velmi spokojeni. I přes krásné počasí přišlo přes 250 lidí. Jsme rádi, že Táboráky Jeden svět stále láká a o zajímá je, co se kolem nich děje,“ uvedla mediální koordinátorka Jednoho světa v Táboře Eliška Míková.

Festival byl zahájen v divadle Oskara Nedbala vernisáží plakátů, které vytvořili studenti SUPŠ Bechyně. Celkem se promítalo na čtyřech místech Tábora – již zmíněném divadle Oskara Nedbala, kavárně Jednota, baru Sklep a Recykle Clubu.

Tábor obsadili filmaři. Ratolesti jsme městu psali na tělo, říká scénárista

Z Křižíkovy elektrárny bude kreativní centrum. Ožije už během cyklokrosu

Organizátoři festivalu podle Elišky Míkové divákům nabídli sedm snímků, dokumenty ve virtuální realitě a poprvé i hraný film.

„Jsem velký filmový fanoušek. Prostředí festivalu navíc není pro filmový svět typické, což mi přijde zajímavé,“ popsal pravidelný divák Jednoho festivalu v Táboře Karel Petřík.

Po filmech s diváky se pravidelně konají debaty se zajímavými hosty. Letos na Jeden svět do Tábora například přijel vítěz Czech Press Photo Vojtěch Máca, analytik AMO Pavel Havlíček nebo zakladatelka organizace Letokruh Kateřina Karbanová.

„Řada filmů, které můžeme v rámci Jednoho světa vidět, běžně nejsou dostupné, nedostanou se do české distribuce. Myslím si, že to je fantastická platforma. Velmi přidanou hodnotou jsou i debaty, které navazují. Je to můj oblíbený filmový festival a jsem za něj strašně vděčná,“ popsala další z hostů festivalu a autorka knihy Dalajláma a Havel Kateřina Procházková.

Jeden svět se nyní koná i pro diváky ze školních lavic. Pro ně se promítací akce uskuteční od 8. do 19. dubna v cheironském klubu Bejvák na Sídlišti nad Lužnicí.