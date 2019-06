Od pondělka až do pátku se mohou Táboráci každý den setkat s jinou minoritou. Význam akce popsala Adriana Ženíšková z Cheironu T.

„Cílem festivalu je propojit skupiny obyvatel, které by se asi normálně nepotkaly. Chceme skrz společná setkání nahlodat stereotypy a odbourat předsudky proti menšinám,“ vysvětlila.

KAŽDÝ DEN JINÝ

První den se zaměřil na život vietnamské komunity a na asijské kulinářské umění, v úterý proberou zvyky a politickou situaci na Ukrajině, ve středu představí zajímavosti o komunitě lidí s menšinovou sexuální orientací. Čtvrtek pak přinese vhled do života muslimů a pátek je věnován romské kultuře.

„Jde nám o to, aby se lidé mohli příslušníků menšin zeptat na všechno, co je zajímá. Nejde o odborné přednášky, ale o přátelské debaty a diskuze s lidmi, kteří třeba bydlí vedle vás, ale o kterých toho moc nevíte. Netušíte, co za radostné ale často i složité okamžiky jim život v české společnosti přináší,“ uvedla další organizátorka Klára Čejková.

KONCERT I VÝSTAVA

Festival doplní výstava dokumentárního fotografa mozambického původu Antonia Cossy, ukázka vietnamské gastronomie či páteční koncert skupiny Bengas na Žižkově náměstí. Setkání se odehrávají v kavárně MP7, v kavárně Jednota nebo ve Ctiborově mlýně, a to vždy od 18 hodin. Na celý festival je vstup zdarma.