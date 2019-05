Koná se na farské zahradě (v případě deště v přednáškovém sále na faře). Město se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a často navíc pracují v nedůstojných nebo dokonce nebezpečných podmínkách

Na to reaguje hnutí fair trade, které usiluje o to, aby pěstitelé za své zboží dostávali dostatečné výkupní ceny. Jednou z konkrétních snah o prosazování fair trade je certifikace Fairtrade. Ta garantuje zapojeným pěstitelům minimální výkupní ceny a fairtradový příplatek, který mohou dle svého uvážení investovat do rozvoje své komunity.

Díky zapojení do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy, zajistit si například pitnou vodu nebo zdravotní péči nebo pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální potraviny. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky.

Akce se koná v Česku již podeváté, a to vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. Letos se pro zorganizování akce spojila knihovna s Mateřským centrem Kopretina a připravují kromě ochutnávek různých dobrot také hry a tvoření pro děti a rodiče. Na závěr odehraje Divadélko na nitce loutkovou pohádku. Celou akci jsme propojili s Týdnem offline, kdy chceme připomenout důležitost přátelských setkání a aktivit bez mobilů a jiných displejů. Více na www.rodinaoffline.cz

„Zájem o Férovou snídani rok od roku roste. V roce 2011, kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 8100 lidí na 172 místech republiky.

Máme radost, že odpovědnou spotřebou žije stále více lidí,“ uvedl Stanislav Komínek z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která akci koordinuje.

Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.ferovasnidane.cz či na facebookové stránce www.facebook.com/ferovasnidane.

Václava Vyhnalová