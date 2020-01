Už téměř rok funguje na sociální síti skupina V Soběslavi nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz Tu Andrea založila pro nakupující., aby se mohli jednoduše scukávat také on-line.

„Během dvou hodin jsem se zaregistrovala, zjistila jsem totiž, že v Soběslavi neexistuje výdejní místo. Viděla jsem to jako dobrou myšlenku a příležitost,“ vypraví o počátcích své nákupní skupiny.

Dnes už se u ní každou středu dveře netrhnou. „Pravidelně už vydávám kolem třiceti nákupů a nejedná se o malé částky, lidé hodně nakupují základní potraviny, jako třeba sýry, maso, jogurty, zeleninu a podobně,“ vysvětluje.

A jak to vlastně funguje? Na Scuk.cz se registrují menší lokální farmáři a výrobci, nastaví si obchod, nahrají produkty a určí si ceny. „My jako organizátoři jsme zodpovědní za to, abychom rozhýbali lokální obchod a potencionální zákazníky,“ podotýká.

ZPĚTNÁ VAZBA

Nechybí zpětná vazba ani možnost reklamace zboží do 48 hodin. Každý zákazník má možnost obdržené zboží z důvodu nedostatečné kvality reklamovat. Scuk.cz reklamaci obratem vyřeší a zákazník obdrží kredity na příští nákup, které si samozřejmě může nechat vyplatit zpět na účet. Celá situace se pak řeší přímo s farmářem, aby případně zapracoval na nápravě ,“ upřesňuje, jak řeší nedostatky.

LOKÁLNÍ ZDROJE

Andrea Šandová jako organizátorka prodeje farmářského sortimentu při spuštění každého nákupu vybírá prodejce a farmáře pro svoje zákazníky. „Třeba masný průmysl v jižních Čechách není, ale z nejbližších spolupracujících mohu jmenovat Kozí farmu Borotín, mléčnou farmu Bláhův Dvůr ze Starcovy Lhoty u Nadějkova či Pečení na přání od Markéty ze Sezimova Ústí,“ vybrala z Táborska.

Reklama není třeba. „Ze začátku jsem ji zvažovala, ale většina zákazníků jsou maminky na mateřské, funguje spokojenost a kladné recenze. Lidé si to navzájem řeknou a doporučují dál,“ popsala.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÝROBKY

Mezi nejoblíbenější produkty patří čoko mléko, zakysaná smetana, máslo, zeleninové bedýnky, sýry přírodní i s příchutěmi, hovězí a kuřecí maso, ale také nakládané párky či sýry.

Farmáře oslovuje, ale mohou se přihlásit i sami. „Musí mít ale nějaký objem výroby, aby se pokryla poptávka. Cenu si samozřejmě určují sami. Stalo se mi, ale také, že jsem oslovila jednu mlékárnu u Třeboně. Ty se nechtěli přidat, protože mají svého odbytu dost a nestíhali by výrobu,“ přidala zkušenost.

S vizí přišel mladý podnikatel Kamil Demuth, který 28. února 2019 za projekt Scuk.cz přezval celorepublikové ocenění v soutěži Startupper roku. Ze 14 finalistů obsadil 3. místo, anketu pořádala loni prvně společnost Total v rámci celosvětového projektu Startupper of the Year by Total. Je určena podnikatelům do 35 let, kteří v uplynulých dvou letech vytvořili projekt s dopadem na sociální sféru a komunity.



Sama produkty zkouší. „Poměr cena a kvalita souhlasí. Zkoušeli jsme s rodinou kuře, nejenže je větší, ale má krásně pevné maso. Také úplně jinak chutnalo, lépe se opeklo, kůže byla výborná a křupavá. To my milujeme. Prostě je znát rozdíl, že je z domácího chovu,“ chválí si pokrm.



Mezi produkty si vyberou i muži, nechybí totiž různé delikatesy a pivo. „Mezi ženami jsou oblíbené cidery, ale v nabídce je také pivovar od Plzně, který má různé druhy v sedmičkových lahvích, a ty právě kupují svým mužům,“ dodala další tip na sortiment.

CENTRÁLNÍ DOPRAVA

V dopravě má soběslavské odběrní místo velkou výhodu. „Dostali jsme se do tzv. centrálního svozu na trase Praha – České Budějovice,“ podotkla. Dopravu zajišťují najatí dopravci z centrálního skladu, kam své produkty podle objednávek mají za úkol dopravit farmáři.

„Do nedělní půlnoci si lidé objednávají, v pondělí ráno dostanou farmáři objednávky a připravují se na závoz. Díky tomu je většina zboží naprosto čerstvě připravená, přímo podle objednávek. V úterý to dopraví do centrální skladu a ve středu už zpracované objednávky dorazí ke mně,“ popsala systém. Každou středu od 16 do 20 hodin tak může vydávat nákupy své komunitě z pohodlí domova.

OCHUTNÁVKY I SETKÁNÍ

Další cestu přiblížit domácí dobroty vidí v ochutnávkách a pořádá i setkání pro nakupující. „Farmáři, kteří nemají dostatečný odbyt, nemají nadbytečný čas dělat si reklamu, když se k nám přidají, dostanou kompletní servis,“ popisuje.

Každý týden prezentuje jiné pochoutky, nechává o nich lidi i hlasovat. „Jednou to byl chléb a párky, pak cheesecake a mléčný nápoj, vždy se snažím, aby to spolu korespondovalo,“ přidává taktiku.

PŘEDSTAVILA KOZÍ SÝRY

Na první komunitní schůzku pozvala Pavlu Burzikovou z Kozí farmy Borotín. „Bylo to setkání v užším kruhu, protože se konalo u mě doma. Představila jsem svou cestu k fér potravinám. Paní Burziková hovořila o farmě i výrobcích a nechyběla ani degustace,“ popsala setkání.

Pro základní potraviny už do supermarketu nechodí. „Každý chce vědět odkud ty které výrobky pochází, znát jejich původ a cestu k nám. To je na tom to atraktivní. Věřím, že to tímto způsobem bude fungovat i do budoucna. Stačí se podívat na recenze,“ uzavírá. Do budoucna by si přála, aby se přihlásil třeba někdo, kdo má zahradnictví, aby se mohla prodávat i sazenice a semínka.

Nákupní skupina v Soběslavi nyní čítá více než 300 členů, kteří mohou vybírat produkty od 132 výrobců.

Scuk.cz je online farmářské tržiště, které umožňuje prodej od farmářů přímo koncovému zákazníkovi skrze nákupní skupiny. Prostřednictvím organizátorů jako je Andrea Šandová lze nakoupit více než 4500 výrobků, pečivo a sladkosti, mléčné a chlazené výrobky, maso a uzeniny, trvanlivé produkty, ovoce a zeleninu, nápoje, ekodrogerii a věci pro domácnost, ekotašky, koření a jiné.