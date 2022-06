Jak informoval meteorolog Daniel Maňhal, v sobotu bude skoro jasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 °C, na horách 24 až 27 °C. "Vát bude slabý jihozápadní až západní vítr o rychlosti jeden až čtyři metry za sekundu," dodal.

"Před zvlněnou studenou frontou nad západní Evropou k nám ze soboty na neděli bude zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. "I v noci bude Jasno. Nejnižší noční teploty dosáhnou 17 až 14 °C," zmínil.

V neděli by měly nejvyšší teploty dosahovat až 32 až 35 °C, na horách 28 až 31 °C a doplní je mírný jižní, postupně jihozápadní vítr o intenzitě tři až šest metrů za sekundu.

Ideální strávený víkend tak může být právě u vody, protože slabším jedincům hrozí přehřátí. Lidé by měli dodržovat dostatečný pitný režim, lidé by neměli pobývat na přímém slunci a v žádném případně nenechávat děti ani zvířata v rozpálených automobilech. Během tropického víkendu hrozí i zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů a třeba i nebezpečné vybočení kolejnic na železnici vlivem horka.

Jak na vedro

1. Buď připraven - tropický den nastává, když denní teplota stoupne nad 30 °C. Tropická noc, když teploty v noci neklesnou pod 20 °C. Počítejte s nejhorším dopředu.

2. Pitný režim - pij více a dostatek vody. Základ prevence negativních dopadů horka je pitný režim. Průměrně by měl člověk vypít 2–3 litry tekutin denně.

3. Lehké stravování - jez častěji malé porce, kombinuj je s ovocem a vodnatou zeleninou.

4. Zvol vhodné oblečení - obleč se rozumně a kryj si hlavu. Vhodné jsou vzdušné a lehké látky, len a bavlna.

5. Fyzická námaha jen ráno a večer - vyhni se sportovním výkonům během dne.

6. Nevycházej ven v největším parnu - mezi 11. až 15. hodinou zůstaň doma, pokud je to možné. Během největšího vedra by si člověk měl naplánovat program dopředu.

7. Neotvírat okna během dne - vyvětrej ráno nebo v noci, mezi 10. až 18. hodinou neotvírat vůbec.

8. Zatemnit - udržuj si doma nižší teplotu. Zatáhni závěsy nebo stáhni žaluzie.

9. Vyhni se rychlým změnám teplot - nepřecházej rychle mezi klimatizovanými a horkými prostory, na všechno si nech dostatek času.

10. Vyraz na koupaliště nebo si dej vlažnou sprchu - příjemné ochlazení může dopřát rybník, řeka, přehrada, přírodní koupaliště, voda může mít až o 10 či 15 stupňů méně než vzduch. Stejně tak člověka příjemně osvěží vlažná sprcha.