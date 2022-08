Ceremoniál se uskutečnil na Výstavišti České Budějovice v pavilonu Z. Atmosféra byla oproti minulým ročníkům komornější, ale o to více přátelská. Obvykle se Cena hejtmanky předává u příležitosti oslav výročí vzniku samostatného československého státu. Naposledy tak byly zlaté šupiny uděleny v roce 2019. Pak do všech společenských a kulturních akcí vpadla pandemie koronaviru, která ochromila nejen naši republiku, ale celý svět a Zlaté šupiny nebylo možné předat. A to je důvod, proč se 25. srpna 2022 udílely ceny hejtmanky za rok 2020.

„Na to dobré si ráda počkám,“ komentovala Stráská dvouleté zpoždění a dodala: "Zlatá šupina je ocenění, které říká „děkujeme“. Děkujeme za to, co děláte a jsme za to vděčni. A co jiného bychom měli v jižních Čechách takovým osobnostem jako jste vy předat než právě šupinu, kterou jste vy svými činy dokázali pozlatit.“ Zlatou šupinou se již pyšní celkem 62 osobností.

Exhejtmanka Stráská předala Zlaté šupiny deseti jihočeským osobnostem.Zdroj: Jihočeský krajVedení Jihočeského kraje „Zlatou šupinu“ uděluje pravidelně od roku 2013. Jihočeský kraj by dnes nebyl takovým, jakým je, pokud by v něm nežili lidé, kteří se svými mimořádnými činy a celoživotní prací významným způsobem zasloužili o jeho rozvoj a dobré jméno. Mezi oceněnými byl i ředitel prachatického hospice Robert Huneš, který cenu převzal z rukou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. Zařadil se mezi takové osobnosti, jež ocenění dříve obdržely, jako jsou např. Miloslav kardinál Vlk, hokejista Jaroslav Pouzar, architekt Josef Pleskot, hudebník Pavel Lohonka Žalman, rektor filmové akademie Miroslav Ondříček, paralympijský vítěz Arnošt Petráček či nestor české psychologie prof. Milan Nakonečný.

„Cena je prý určena pro významné osobnosti, které se svými mimořádnými činy a celoživotní prací zasloužily o rozvoj či dobré jméno Jihočeského kraje. Ale vnímám ji jinak. Ve skutečnosti je oceněním pro hospicové sestřičky, lékaře a další obětavé kolegy. Za jejich každodenní, trpělivou, laskavou a povětšinou neviditelnou péči o pacienty. Moc si jich vážím a mám je rád. Já se jen snažím jim nepřekážet a přesto jsem slízl smetanu," uvedl oceněný Robert Huneš.

Zlatá šupina v sobě spojuje symbol štěstí, které má přinášet, zároveň rybářství jako typické řemeslo v jižních Čechách, ale i křesťanské hodnoty, které ryba představuje.

Cena hejtmanky Jihočeského kraje 2020: