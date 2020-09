Zlatá střední cesta zvítězila ve středu v Poslanecké sněmovně při projednávání novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Poslanci se přiklonili k tomu, aby zákaz klecových chovů slepic začal platit v ČR od roku 2027, odmítali tedy návrhy, aby se startovacím rokem takového zákazu stal rok 2025 nebo rok 2033.

Přestože definitivní slovo ke zmíněné novele řekne ještě Senát, už dnes lze říci, že Česká republika konečně vykročila do civilizovaného světa. Tedy směrem k zemím, jimž kromě ekonomických ukazatelů záleží také na kvalitě života zvířat, která jejich obyvatelům přinášejí obživu.

O tom, že klecovým chovům už dlouho zvoní umíráček, nebylo pochyb. Už za pět let přestanou obchodní řetězce odebírat vejce pocházející z klecí, kde drůbež desítky měsíců trpí v nevyhovujícím malém prostoru. A bez možnosti přirozeného pohybu – tedy bez příležitosti hrabat a také si občas pořádně protáhnout křídla, svaly a klouby. I proto zákaz klecových chovů slepic už dlouho platí v Rakousku a také v německých zemích. Další evropské státy k tomu mají přinejmenším nakročeno tím, že o tom vedou odborné diskuse.

Přijetím zákazu klecových chovů slepic naši zákonodárci pochopili, že lidé 21. století odmítají, aby zvířata, která člověk využívá ke svému prospěchu, žila v utrpení. Nestvůrnost takových podmínek chovu spotřebitelům stále více vadí, proto častěji poptávají vejce od slepic žijících v co nejpřirozenějších podmínkách. Nejlépe v přírodních výbězích ve velkém prostoru, kde se kuři mohou relativně volně pohybovat, a co je nejdůležitější – také přirozeně hrabat, stejně jako to dělají na venkovských dvorcích.

Zemědělská lobby, která po celou dobu jen hořekovala nad údajnými ekonomickými ztrátami chovatelů slepic, aniž by dokázala předložit rozumné návrhy na zkvalitnění svých chovů, tedy ve středu prohrála na celé čáře. Nyní budou mít zemědělci sedm let na to, aby své nevyhovující chovy buď přizpůsobili poptávce spotřebitelů, nebo aby přesunuli své podnikání do oblasti, kde nebudou zvířatům škodit. Nejlepší podle mě bude, aby lidé, kteří zjevně vůbec nepochopili, jak slepicím ve stísněných klecích ubližují, od chovu jakýchkoli zvířat nadobro upustili.

RNDr. Evžen Korec, CSc., ředitel Zoologické zahrady Tábor