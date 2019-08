Znáte ten vtip o zemědělcích? Prý co jsou jejich čtyři největší nepřátelé? Jaro, léto, podzim, zima. Občas si na něj vzpomenu, když slyším jejich pravidelné nářky nad nepřízní osudu. Jednou je moc sucho, podruhé příliš prší. Jindy si stěžují na přemnožená divoká prasata, aby o něco později lamentovali nad úbytkem žížal v půdě. Prostě pořád se najde něco, co zemědělcům kazí plány na dobrou úrodu. Na jižní Moravě nyní přišli s novým škůdcem – hrabošem polním. Prý jim likviduje podstatnou část úrody, někde dokonce zvládli sníst celé pole.

Tyto zprávy posledních dnů by bylo možné brát jako určitý pravidelný zemědělský folklor, bohužel prohlášení olomoucké agrární komory každoroční stížnosti posouvá úplně jinam. Představitelé olomouckých zemědělců totiž podle televize Nova požadují po vládě, aby povolila plošné hubení těchto hlodavců účinnými jedy. Takový nesmysl už jen tak v tichosti přejít nejde.

Představa jakékoliv plošné aplikace jedů a hromadné genocidy celých zvířecích populací je šílená a jako milovník a ochránce zvířat s něčím takovým nemohu souhlasit. Ba co víc, musím se proti takovému zvěrstvu důrazně ohradit a veřejně ozvat.

Nejen že by tento postup zcela zdecimoval hraboší populaci, ale vedl by k možná ještě závažnějším sekundárním škodám. Vyhubení celého živočišného druhu z určitého území by zásadně poškodilo místní ekosystém. Nejen, že by vypadl jeden z článků potravního řetězce, ale než by se tak stalo, tak by se jed šířil dále. Otrávený hraboš by tak mohl usmrtit také vzácné dravé ptáky včetně sov, které si na nich často pochutnávají. V daném místě by mohlo dojít k vyhubení všech ptáků živících se zrním a také ostatních živočichů, kteří si zrním zpestřují jídelníček.

Ohrožení by však byli všichni predátoři včetně domácích mazlíčků. Snadno by se totiž mohlo stát, že by mrtvého hlodavce sežral pes, který by se v okolí pohyboval se svým páníčkem.

Nehledě na to, že jakékoliv zabíjení zvířat otrávenými návnadami hraničí s jejich týráním. Zvíře totiž po pozření jedu umírá velmi dlouho a hodně bolestivě. Plošné používání jedů ve volné přírodě proto musí zůstat dávnou minulostí.

Plošné použití jedů je navíc v přímém rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, protože by při takovéto aplikaci došlo také k usmrcení vzácných zvířat chráněných tímto zákonem.

Existují účinnější a přitom zcela přirozené způsoby, jak se přemnožení hlodavců vyhnout. Například u nás v táborské zoologické zahradě využíváme k jejich lovení kočky. Už jejich samotná přítomnost zajistí, že se myši ani jiní hlodavci příliš nepřemnoží. Možná by to byla cesta i pro onoho zemědělce, kterému prý hraboši sežrali celé pole. Místo jedů a chemikálií by si měl pořídit pár koček. I jeho zákazníci v konečném důsledku ocení, že na své plodiny vylil té chemie o něco méně.

Proto apeluji na zdravý rozum a vyzývám, aby se na nápad plošně hubit hraboše opět rychle zapomnělo.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

ředitel Zoologické zahrady Tábor