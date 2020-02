Sotva stačil uschnout inkoust na novele zákona o myslivosti, přijaté v říjnu loňského roku, přichystalo ministerstvo zemědělství další novelu této právní normy. Po přečtení navržených změn musí nechápavě pokývat hlavou i naprostý laik, který se zamyslí nad tím, co vlastně vedlo ministra k tomu, že najednou tolik ustupuje zájmům myslivecké lobby. Údajné úspory nákladů, které zdůrazňuje důvodová zpráva, to asi nebudou. Navržené změny, jejichž součástí je např. zavedení elektronického systému Evidence myslivosti, které zcela zruší papírové výkazy a má myslivce zbavit „papírování“, podle mě zásadní úspory nepřinesou.

Ovšem v návrhu jsou nenápadně skryté značné úlevy pro myslivce! Pokud by zákonodárci přijali navrženou novelu v současné podobě, dožijeme se například toho, že myslivci už nebudou mít povinnost zakládat a pečovat o remízky, políčka pro zvěř apod. Tato zákonem daná povinnost se má stát jen možností, což ve svém důsledku povede k tomu, že se rozšiřování přirozených útočišť například pro predátory hrabošů nikdy nedočkáme. A pak teprve budeme pozorovat důsledky řádění přemnožených hlodavců!

Jak moc jsme před 30 lety kritizovali dopady družstevního hospodaření na nekonečných lánech, které remízky zničilo, a jak moc jsme se těšili, že tuto nezbytnou součást přírody začneme obnovovat, tak nyní nad tím máme zlomit hůl, a to přímo z popudu samotného ministerstva zemědělství! Sami zemědělci totiž remízky budovat nebudou – logicky mají zájem jen na maximálním využití zemědělské půdy. Kdo by tedy remízky obnovoval? Ministerští úředníci, kteří chtějí této povinnosti myslivce zbavit, to asi nebudu…

Navíc má navržená novela myslivcům nově umožnit i noční lov některých zvířat za pomocí noktovizorů (tj. přístrojů pro noční vidění, které používá např. policie nebo armáda). Nebudu tady škodolibě připomínat, kolik střelných zranění každoročně utrpí myslivci v ČR při lovu za bílého dne a nebudu se ptát, zda noční lov bude bezpečnější. Ale co rozhodně musím připomenout, je to, že nově budou myslivci se střelnými zbraněmi v rukou ohrožovat také zemědělce pracující na polích! Ministerstvo totiž ve zmíněné novele navrhuje zrušit zákaz lovu na pozemcích, kde právě probíhá sklizeň. To se tedy máme na co těšit!

Ale co je vůbec ze všeho nejhorší a naprosto skandální, je skutečnost, že ministerstvo zemědělství chce novelou zákona o myslivosti v tichosti zlegalizovat lov daněl a daňčat, srn a srnčat a také divokých prasat všech věkových kategorií. Pane ministře, tak to už je opravdu neslýchaná prasárna!

RNDr. Evžen Korec, CSc.

ředitel Zoologické zahrady Tábor

předseda Cane Corso klubu ČR