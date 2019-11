Kdykoliv chodím na procházky se svými psy, vždy je mám na vodítku. A je jedno, jestli jsme na vesnici, ve městě nebo třeba v lese. Moji psi jsou sice dobře vycvičení a poslušní, ale vodítko je pro mě jediná opravdová záruka, že se zvíře třeba v úleku „nezjančí“ a nedostane se z mého dosahu. Pes prostě musí být za každých okolností pod kontrolou svého pána, ať se to někomu líbí nebo ne. Platí to vždy a všude, v lese pak obzvlášť.

Když teď čtu zprávy, že kousek od Špindlerova Mlýna štval volně pobíhající husky statného jelena, který se při úprku zřítil ze čtyřmetrového srázu a na místě uhynul, je mi smutno. Lituji skvostné zvíře s přenádherným parožím, kterému nevycválaný pes zbytečně zkrátil život. Ale měl bych spíš napsat nevycválaný majitel, protože zvíře za nic nemůže, reaguje pudově. Platí to tím spíš, že při této tragédii účinkoval v jedné z hlavních rolí pes plemene husky, které má svými vlastnostmi hodně blízko k vlkům. A to každý majitel „huskounů“ velmi dobře ví, a proto se snaží v lese podle toho chovat. Především majitel tohoto huskyho tedy nese vinu, že neměl své zvíře pod kontrolou, a že právě jeho nedbalostí pes zavinil naprosto zbytečnou smrt statného jelena.

Nebudu spekulovat, jestli byl husky v Krkonošském národním parku naprosto nezodpovědně puštěný na volno, nebo jestli se utrhl ze spřežení, což se občas stává. Svědkové incidentu viděli jen to, že měl na sobě postroj, aniž by bylo zřejmé, jestli to byl postroj vycházkový, nebo postroj pracovní, který používají musheři při zápřahu psů do tahu. Uhynulému jelenovi už je to jedno. V každém případě by měl majitel huskyho nyní zpytovat své svědomí, postavit se k tragédii čelem a nést následky za to, že z nějakého důvodu nedokázal svého zvířecího parťáka „ukočírovat“. Tím spíš, že podobná neštěstí zaviněná majiteli psů bohužel vrhají špatné světlo na ostatní „pejskaře“, když se viník zachová jako srab a následky se nesnaží napravit.

O to víc by měl každý z nás – majitelů psů – dbát na každém kroku, aby měl psa vždy pod dokonalou kontrolou. Už jenom proto, že kromě jelenů, srnek a zajíců může u lesa potkat také divočáky, kteří v krajním případě dokážou útočícího psa i zabít. Mysleme na to, že psa na vodítku musíme mít také proto, že v přírodě se na jaře rodí spousta mláďat, která se pro nevycválané psy stávají snadnou kořistí. I jejich vinou pak někteří myslivci hrozí zbraněmi, kdykoliv spatří kohokoliv se psem poblíž lesa.

Samozřejmě velmi dobře vím, že každý pes potřebuje i možnost pořádně se proběhnout. Ale jeho zájmy – i když je to nejlepší přítel člověka – nelze v žádném případě stavět nad zájmy přirozených obyvatel lesů. Měli bychom se znovu naučit respektovat, že divoká zvířata tam jsou doma, a my (a tedy i naši psi) jsme u nich v lese jen „na návštěvě“. A podle toho bychom se také měli chovat.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

ředitel Zoologické zahrady Tábor