O schválení jeho nákupu Deník informoval starosta Štěpán Pavlík a dodal řadu podrobností. Město Tábor se podle něj snaží být průkopníkem v elektromobilitě. „Zejména tam, kde to naše kompetence dovolují. Také chceme navázat na to, co se nám už povedlo se stávajícím elektromobilem, který strážníci provozují od 1. července roku 2020 jako jedni z prvních v republice,“ připomněl.