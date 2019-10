Podzim. To není jen pestrobarevné listí nebo deštivé dny, ale také jablka, hrušky nebo třeba dýně. Kdo má tyto potraviny rád, ten si v tomto ročním období přijde na své. S podzimem se tyto potraviny vrací do našich kuchyní.

Jako ingredience je teď do svých receptů používá ve větší míře i Honza Krob, majitel a lektor z Fine Food Academy. „Taková klasická podzimní surovina je třeba celer, ze kterého děláme celerový krém,“ uvedl s tím, že stejnou pozornost věnuje i dýním. „Nejčastěji vaříme z dýní hokaido, které se nemusí loupat. Dýni jednoduše umyji, nakrájím a pak s ní dál pracuji, udělám z ní třeba dýňové pyré. Vždycky je ale třeba ji upéct, ona pak má daleko intenzivnější chuť, než když je vařená,“ vysvětlil Honza Krob, který má rád dýňovou polévku trošku ostřejší. „Dávám tak do ní zázvor, citronovou trávu, kari pastu a na závěr ji zalívám kokosovým mlékem,“ dodal.

Jaká podzimní surovina je jeho nejoblíbenější? „Nejradši mám lanýž,“ řekl lektor ze školy vaření. „Je to ale natolik aromatická a drahá surovina, že se používá, aby dominovala,“ vysvětlil Honza Krob. Neváhal s touto houbou seznámit účastníky kulinářského kurzu zaměřeného na zimní suroviny. S těmi připravoval lanýžové těstoviny. „Rozpustí se máslo, na to se dá lanýž, lanýžový olej, k tomu se přidají uvařené těstoviny, promíchá se to a nahoru se nastrouhá parmezán,“ popsal jednoduchý recept a přidal ještě jednu podzimní surovinu – kaštany. „Ty oloupete, uvaříte a uděláte z nich třeba pyré. My je ale nasekané dáváme do karlovarských knedlíků. Tam jsou úžasné,“ uzavřel povídání.

Dýňová polévka:

Suroviny

Dýně hokaido

Med

Zázvor

Olivový olej

Máslo

Cibule

Chilli paprička

Pomerančová kůra

Pomerančová šťáva

Zeleninový vývar

Smetana

Tymián

Sůl

Plátky mandlí

Dýňový olej

Postup:

Na pečicí papír dáme na kostky nakrájenou dýni, zakápneme medem a přidáme zázvor. Pečeme v troubě vyhřáté na 150 stupňů 35 až 40 minut. Na olivovém oleji s trochou másla zpěníme najemno nakrájenou cibuli, přidáme chilli papričku, pomerančovou kůru a upečenou dýni. Zalijeme vývarem, vymačkáme šťávu z pomeranče a asi 30 minut provaříme. Zakápneme smetanou, přidáme špetku tymiánu a rozmixujeme v hladký krém. V případě potřeby rozředíme vývarem. Propasírujeme, provaříme a osolíme. Servírujeme s plátky mandlí a dýňovým olejem.