V nově opravené hasičárně vítají s úsměvem všechny voliče Monika Záhorová, Dana Mlejnková a Marie Novotná v čele s předsedkyní komise Martinou Kozlovou. Ta informovala, že ve Dvorcích mají celkem 110 evidovaných voličů. „Pravidelně se voleb do krajského zastupitelstva účastní více než polovina z nich, odhaduji, že může jít asi 60 procent,“ zmínila.

Čekání si čtveřice krátí povídáním, četbou časopisů a připravila si pestré slané i sladké občerstvení. „Pekly holky, zejména Monika Záhorová, ale máme i řízky,“ podotkly.

Většina voličů podle nich přichází v pátek po práci. „Pak bývá nával ještě v sobotu dopoledne. Lidé jsou informovaní, vědí vše, co je potřeba,“ tvrdily.

Do terénu si jejich služby nikdo neobjednal. „Hlasování do přenosné volební urny zatím nikdo nepoptával. Myslím, že tu ani nemáme žádné starší lidi, kteří by o to projevili zájem,“ uvedla Martina Kozlová.