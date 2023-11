/VIDEO/ Každý z nás někdy měl životní sen. Ten svůj si nyní plní šestnáctiletá dvojčata Pepa a Dežo Kováčovi. Bratři si společně založili taneční skupinu Wolf Family, která má za sebou řadu vystoupení. Jednou by chtěli tančit profesionálně. V jejich snu jim pomáhá nezisková organizace Cheiron i Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska (tzv. Norské fondy.)

Taneční skupina Wolf Family z Tábora jde za svým snem. | Video: archiv Wolf Family a Cheiron

Taneční skupina Wolf Family vznikla před třemi roky. Aktuálně má devět členů. “Předtím jsme s Pepou a naší bývalou tanečnicí Nikol tancovali ve skupině Čiriklore, ale chtěli jsme se dále vyvíjet a mít další znalosti a zkušenosti. Postupně jsme začali vymýšlet svoje choreografie,” zavzpomínal na vznik Wolf Family Dežo.

“Tancujeme téměř všechno, hodně stylů kombinujeme. Nejvíce tancujeme hip hop, krump a litefeet. Některé prvky máme i z MTV style. Trénuje nás lektorka Aneta Herová, která nám hodně pomáhá,” doplnil Pepa.

Vlčí rodina si pomáhá

Název skupiny Wolf Family v češtině znamená Vlčí rodina. “My totiž jsme taková vlčí rodina. Chráníme se, pomáháme si. Většina naší skupiny bydlí v jednom baráku. Den před vystoupením se scházíme, protože máme trému, ale sdílíme to společně a nenecháme se v tom. Když pak na pódium vlezu, tréma ze mě naštěstí spadne,” řekl Dežo.

Tanečníci mají za sebou řadu vystoupení, mimo jiné v Praze na romském festivalu Khamoro a táborském Romfestu. Své taneční kreace předvedli i divákům v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích nebo Strakonicích. “Můžu říct, že tenhle rok jsme toho dokázali hodně. Vystoupení jsme měli skoro každý měsíc. Jde vidět, že od ledna jsme se dostali na vyšší úroveň. Když vám tleskají, je to hezký pocit,” přiznal Dežo.

Za jejich úspěchy stojí nejen talent, ale i velká dřina. Bratři s tanečnicí Simonou již chodí do práce, ostatní do školy. Moc volného času jim nezbývá. “Děláme zednické práce. Zatím se všechno učíme. Všechno skloubit je někdy docela záhul. Trénink máme dvakrát týdně, někdy i častěji. Tanec nás ale baví, takže to nevnímáme tak, že musíme jít na trénink. U tancování si totiž odpočineme,” popsal Pepa.

Pomoc z Norských fondů

Tanečníkům z Wolf Family pomáhá táborská nezisková organizace Cheiron. Aktuálně trénují v hudebně jednoho z cheironských klubů pro děti a mládež BejVák. “Cheiron nám hodně pomáhá, hlavně sociální pracovnice Verča a Terka. Kdyby jich nebylo, nemáme potřebné věci, které jsou k tanci nutné. Cheiron nám poskytuje to, co si sami nemůžeme dovolit,” vysvětlil Dežo.

“Tím, že tancujeme, chceme dětem, které chtějí něčeho dosáhnout a nemají na to peníze, ukázat, ať si za tím jdou. Musí se umět i ozvat,” má jasno Pepa.

Zdroj: archiv Wolf Family a Cheiron

Tancování je skutečně finančně náročným koníčkem. Proto Wolf Family kromě Nadačního fondu Albert pomáhají i peníze z Norských fondů. Projekt Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů v Táboře pomáhá téměř dva roky. Podle ředitele Cheironu Romana Vargy se finance z Norských fondů využily na oblast vzdělávání. V projektu je ale zahrnuta i řada volnočasových aktivit, které se odehrávají ve škole, v Cheironu a jiných zájmových organizacích.

Workshopy a vlastní studio

„Finance z Norských fondů jsme nezaměřili jen na prospěch a učivo, ale také na společné aktivity tříd mimo vyučování a koníčky dětí. Ty jim nejen dělají radost, ale učí je vytrvalosti a k zodpovědnosti, více si váží hodnoty peněz. Navíc se při těchto činnostech děti mohou seznámit a spřátelit s inspirativními vrstevníky, které by jinde nepotkaly,“ uvedl Varga.

Skupina Wolf Family by jednou chtěla tancovat i na profesionální úrovni. “Potřebujeme se dál vzdělávat, hodně by nám pomohly workshopy. Úplně hlavní je ale pronajmutí vlastního studia, kde bychom se nemuseli ohlížet na čas. Teď je nás devět a sotva se sem vejdeme. Tak uvidíme, co nám budoucnost přinese,” dodal na závěr Dežo.