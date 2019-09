Nápad na výstavu kulturnímu referentovi Davidovi Blažkovi vnukly dvě ženy, Iva Jílková a Marie Stará. „Ty mě v podstatě navedly, abych se dojel podívat ke dvěma sběratelům, a tak postupně vznikla i naše zářijová výstava,“ vysvětlil návštěvníkům.

PROPADLA PORCELÁNU

Část ze své obsáhlé sbírky zapůjčila Marie Ságlová ze Strkova, která již od roku 1986 doma schraňuje různé polévkové mísy, jejichž počet už se šplhá k číslu 250. „Každá z nich má speciální štítek s původem, rokem výroby a dalšími informacemi uschovaný přímo uvnitř, aby se to nepletlo,“ prozradila milovnice porcelánu. Se zálibou jí pomáhá i manžel, který ochotně buduje na její kousky výstavní police. Na své krasavice má vyčleněn speciální pokoj v domě.

Druhým přispěvatelem se stal Bohumil Šmejkal z Klokot, který expozici kuchyňského náčiní našich prarodičů doplnil o své zrenovované miskové váhy. „Narodil jsem se ve vahách. Můj strýc byl vyučeným vahařem ve Vídni a vyráběl váhy. Některé jsem po něm také zdědil. Postupem času jsem je zrenovoval,“ osvětlil. Ve svém soukromém muzeu už shromáždil na 450 kusů. Na Faře návštěvníci mohou vidět pouze zlomek z jeho opečovávané sbírky.

VESELÉ HELIGONKY

Mimo to je Bohumil Šmejkal také velmi dobře hudebně nadán a se svou kolegyní Jaroslavou Basíkovou vernisáž doprovodil hned několika skladbami na tahací harmoniku. “Jmenujeme se Veselé heligonky, hrajeme lidové písně, ale snažíme se je pojmout po našem, vesele a svěže, abychom dokázali udržet vztah k této hudbě i mezi mladšími lidmi,“ osvětlila Jaroslava Basíková.

Na zahájení dorazilo asi padesát zvědavců, na které čekalo kromě kulturního zážitku i výborné občerstvení. Sběratelské kousky si lze prohlédnout mimo pondělí každý všední den od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin až do konce října.