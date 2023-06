Dva miliony na rozvoj Tábora. O jejich využití lze hlasovat do konce června

Zapojit se do rozhodování o rozvoji svého města mohou obyvatelé Tábora. Umožňuje to takzvaný participativní rozpočet. Až do konce června je do něj možné navrhovat a předkládat projekty. Pro letošní rok jsou z městského rozpočtu na tyto projekty vyčleněny dva miliony korun.

