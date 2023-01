Dokončena byla také přeložka mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. Realizace 8,8 kilometrů dlouhého úseku nové železnice začala už v září 2019, předpokládané náklady dosáhly 4,8 miliardy korun. Díky nové trati se o něco zkrátila jízdní doba vlaků z Prahy do jihočeské metropole. „Expresy nyní zvládnou tuto cestu za sto minut místo původních 122,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V říjnu se po mnoha desítkách let radovali Chýnovští, kteří se konečně dočkali obchvatu města. Celková investice ŘSD na stavbu obchvatu o délce 3,6 kilometru byla 262 milionů korun.

Starosta Chýnova Ondřej Jaroš neskrýval při slavnostním otevření obchvatu radost. „Je to obrovská úleva. Přijde mi skoro neuvěřitelné, že po tolika desítkách let a martýriích s tím spojených se podařilo vše dotáhnout do úspěšného konce. Centru Chýnova se neuvěřitelně uleví. Zásadním benefitem bude odklonění nákladní dopravy, která centrum města neskutečně zatěžovala,“ uvedl.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Podle měření z předloňského června projelo během jednoho dne Chýnovem téměř 15 tisíc aut, z toho zhruba 2500 kamionů.

Stavbu dopravní propojky Chýnovská – Vožická v Táboře za necelých 138 milionů korun se podařilo oprati původním plánům otevřít o dva měsíce dřív, už koncem září. Investice do propojky o délce 1,4 kilometru si vyžádala 137,5 milionu korun. Z toho 120,5 milionu hradil kraj a necelých 17 milionů Tábor.

VIDEO: Chýnov se konečně dočkal obchvatu. Za víc jak čtvrt miliardy

„Propojka se stává prvním dílkem vnitřního obchvatu města, kdy těžká nákladní doprava může od příjezdových cest do Tábora proudit přímo do průmyslové zóny, aniž by zatěžovala intravilán města,“ upřesnil starosta Štěpán Pavlík.

Na právě dokončenou část jižní propojky by měla v budoucnu navázat ještě severní část, která spojí Vožickou ulici a silnici I/19 tvořící obchvat směrem z dálnice D3 přes lanový most na Písek.

Z Budějovic do Prahy pojedou od neděle vlaky už jen sto minut

Tábor v červnu představil nový komplex pro seniory. Dvě budovy, dům s pečovatelskou službou o kapacitě 25 lůžek a domov se zvláštním režimem se 45 lůžky se nacházejí v těsném sousedství nemocnice.

Starosta Štěpán Pavlík zmínil, že otevření stavby za čtvrt miliardy korun je pro Tábor mimořádnou událostí. „Mezi poslední takové rozsáhlé investice mohly patřit kompletní rekonstrukce kanalizační sítě před 15 lety, nebo odbahnění údolní nádrže Jordán,“ porovnal.

Tábor také už od loňska prochází konverzí parovodů na horkovody, kterou provádí společnost C-Energy Planá.

Celkové investice do výměny tepelných rozvodů v Táboře přesáhnou v letech 2021-2023 hranici 300 milionů korun. Horkovodní rozvody tepla jsou navrženy tak, aby umožnily snížit tepelné ztráty až o 17 procent a zlepšily regulovatelnost celé topné soustavy. Životnost primárních rozvodů tepla pak bude prodloužena o dalších minimálně 30 let.

V Soběslavi se podařilo opravit vlakové nádraží za zhruba 18 milionů. Ve Veselí nad Lužnicí šlo o zásadnější přestavbu, která vyšla na necelých 62 milionů korun.

Od loňského června běží oprava mostu v Plané nad Lužnicí. Hotovo má být letos koncem května, náklady podle dosavadních předpokladů přesáhnou částku 200 milionů korun.