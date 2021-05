Mohl byste se našim čtenářům nejprve představit a zmínit, co vás přivedlo k zájmu o komunální politiku a také ke vstupu do České pirátské strany? Čím vás tato strana oslovila?

Narodil jsem se v Chrudimi, ale od svých sedmi let žiju v centru Tábora. Je mi 45 let. Jsem ženatý, mám tři děti. Dvacet let jsem pracoval se závislými osobami a jejich blízkými. Jsem aktivním muzikantem, zakládal jsem kapelu Peshata. Česká pirátská strana mi byla hodně blízká tématem autorského zákona. I jako hudebníkovi a autorovi mi připadají některé poplatky nesmyslné. Například poplatek za prázdná média, poplatek za pouštění rádia v provozovnách. V Táboře mě jako člena SVJ hodně zajímala problematika tepelného hospodářství, když jsme se chtěli s domem odpojit od centrálního tepla. To byly asi takové první impulsy, které mě dostaly do politiky.

Co chystáte jako své první kroky na postu místostarosty Tábora? Jak se plánujete seznamovat s oblastmi, které budete mít v gesci? Je nějaká oblast, na kterou se chcete důkladněji zaměřit?

Bude to znít fádně, ale v prvních týdnech se musím co nejdříve seznámit s chodem úřadu, formálními věcmi a náplní práce úředníků. Domlouvám si stáže přímo v úřadu nebo v terénu. Takže to opravdu znamená, jak jsem řekl na zastupitelstvu, že si vezmu holínky, pohorky , obléknu maskáče a půjdu do lesa. Nebo pojedu společně s úředníky na šetření ohledně stížnosti na užívání bytu. Už jsem zažil část úředního dne na správě majetku města. Praxí se do toho nejrychleji dostanu. Z kancelářské židle by mě to trvalo měsíce. Obcházím vedoucí odborů, informuji se o jejich činnosti a spolupráci s mými gescemi. V každé svěřené oblasti mám nějaké priority, které chci posunout nebo dotáhnout. Ať je to budování mokřadů, jednání o výkupech pozemků na přeložku Vožická – I/19, průmyslová zóna, podpora inovací, jako je například zelená energie. Už jako zastupitel jsem začal řešit složité téma dostupnosti primární zdravotní péče. A další a další výzvy se budou určitě objevovat. Úřad i politika je věc živá a turbulentní.

Co podle vás Táboráky nejvíc trápí a máte nějaké konkrétní návrhy, jak to změnit?

O tom, co Táboráky trápí se dovídáme pravidelně na Fóru Zdravého města, které se tedy bohužel letos kvůli pandemii nekonalo. Právě účast veřejnosti je důležitá, aby město vědělo, co lidi štve a co je zajímá. K tomu slouží veřejné besedy k různým tématům, například plánovaným investičním akcím města. Vezmu si za příklad náměstí TGM, které je na sociálních sítích často kritizované. Já taky nejsem úplně spokojen s jeho finální podobou. Bydlím blízko něj od dětství. Ale sám sebe se můžu ptát, co jsem udělal jako občan, když jsem měl tu možnost se vyjádřit před rekonstrukcí.? A co můžu udělat teď? Dávat lidem možnost mluvit do plánů a projektů, které ovlivňují veřejný prostor, je ta cesta. To ale, jestli ji využijí, je už jiný příběh.

Jak nahlížíte na problematiku dlužníků města, v níž jste se už angažoval? Jak by k nim mělo město dál přistupovat? Inicioval jste v tomto směru nějaké kroky?

Město začne dluhy nájemníků řešit rychle, zároveň je ale k dlužníkům vstřícné a dává jim prostor dluh hradit, než přejde k exekuci. Úsilím jak Správy majetku města i společnosti Bytes se daří dluhy snižovat. Jako velký problém vidím neúměrně vysoké poplatky z prodlení z let 2008 až 2013. Nezdá se mi normální ani morální, aby dlužník dlužící pět let částku 100 tisíc korun, zaplatil na sankcích kolem půl miliónu. Motivace splatit ten dluh může být samozřejmě už hodně malá. Toto téma jsem otevřel na jednání komise pro pohledávky i na zasedání zastupitelstva. Je několik možností řešení. Od plošných až po nějaké individuální, kdy bude důležitá aktivita dlužníka.