Objekt spravuje městská společnost Bytes a předpokládaná investice do oprav je kolem 22 milionů bez DPH. Podle místostarosty Martina Maredy se jedná nejen o zateplení fasády, ale i další stavební úpravy. „Už je hotová projektová dokumentace, půjde o největší investici Bytesu v letošním roce,“ podotkl s tím, že práce na domě by se měly uskutečnit během pěti měsíců, a to od května do září letošního roku.

Tábor zahalí kašnu plentou, koupí inteligentní zastávky a opraví most Na Dílech

K rekonstrukci si Bytes přizve i externí technický dozor, což má vyjít na dalších asi 270 tisíc korun. „Kromě navýšení tloušťky izolantu obvodového pláště a zateplení plochých střech dělníci vymění okna a dveře. V plánu je i oprava venkovních zpevněných ploch, schodišť a zásobovacích ramp,“ upřesnil místostarosta.

Občany stavba neomezí

Lešení a stavební práce by podle Martina Maredy neměly omezit pěší ani silniční provoz na vytížené ulici. „Nepředpokládám, že by platil zákaz vstupu na chodník, přístupy do vchodů a už vůbec stavba neomezí dopravu na komunikaci,“ předeslal.

V Táboře funguje poplatkový automat. Zvládne stovky různých plateb

Jednatel Bytesu Ondřej Semerák doplnil, že Táborští se mohou těšit zejména na proměnu výrazné dominanty města. „Fasáda bude jednodušší, funkcionalistická a podle mě více vynikne i charakter domu. Bude to určitě hezčí než barevné kruhy, které tam jsou v současnosti,“ zhodnotil. „Vše jsme také konzultovali s kanceláří architekta města,“ doplnil Ondřej Semerák.