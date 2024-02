Druhé sportoviště tohoto druhu podle místostarostky Lenky Horejskové vyhlíží už delší dobu komunita skejťáků. „Je to dlouhý příběh, podnět ke stavbě skateparku vznikl před lety v rámci participačního rozpočtu. Původně byl navrhován v lokalitě parku U Popraviště, ale tam jsme nezískali kladné stanovisko odboru životního prostředí,“ vysvětlila.

Místo žuly beton

Nakonec zvítězil předprostor zimního stadionu, kde je aktuálně travnatá plocha. Ale výběr zhotovitele se několikrát nepovedl. „Aktuálně máme za sebou již čtvrté výběrové řízení. Doufám, že již závěrečné,“ uvedla místostarostka. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem a zvítězila PL Beko z Olší u Opařan. „Původně jsme chtěli specializovanou firmu, protože se počítalo se žulovým povrchem. Nakonec jsme přistoupili k otevřenějšímu výběru a upustili od složitějších prvků a drahých materiálů,“ naznačila Lenka Horejsková s tím, že nákladnou žulu nahradí speciální betonem.

Tábor zkusí štěstí znovu. Na vybudování skateparku vyhlásí další výběrové řízení

Projekt na počátku počítal s náklady půl milionu, pak 3,5 milionu, následně kvůli žule a dalším drahým prvkům cena vystřelila až k desetimilionové hranici. To městu nepřišlo ekonomické. „Od specializované firmy nám to připadalo až nesmyslné, a tak jsme v pořadí třetí výběrové řízení úplně zrušili a vypsali nové,“ připomněla místostarostka.

Cenu stáhli na polovinu

Nyní se vysoutěžená cena pohybuje na polovině nejvyšší částky. „Firma PL Beko nabídla cenu 5,2 milionu bez DPH, na administraci řízení, technický dozor a další práce pak počítáme asi se třemi sty tisíci,“ shrnula Horejsková.

Druhý skatepark v Táboře brzdí další peripetie. Výběr zhotovitele je nekonečný

Součástí investice jsou podle jednatele Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT) Jana Bendy různé prvky určené uživatelům skateboardů, inline bruslí či minibiků a koloběžek. „Bylo upuštěno od tzv. minirampy, ale zůstává kaskádovitá pyramida, různé lavice, betonové rádiusy, obrubníky, transfery s grind boxy a podobně,“ vyjmenoval jednatel TZMT. „Projekt jsme uzpůsobili požadavkům komunity a těšíme se, jak se bude finální podoba veřejnosti líbit,“ uzavřel Benda.

Se zahájením stavby se počítá v nejbližší době, zejména až to umožní počasí. Nutná bude výměna některých stožárů veřejného osvětlení, realizaci samotné budou předcházet parkové úpravy. Hotovo má být do poloviny letošních letních prázdnin. Tábor již má jeden fungující skatepark, a to na Sídlišti nad Lužnicí.