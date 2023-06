Podezření na otravu

Podle ornitologa Michaela Strnada, který stejnopohlavní pár v Chýnově sleduje, v neděli působilo jedno z čápat divně. „Měli jsme obavu, že jde o otravu, dvě hodiny se točilo dokola. Někdo z pozorujících tvrdil, že jde o příznaky, které viděl u otrávených čápů. Byl to však planý poplach,“ podotýká.

Na hnízdo by se mělo mládě vrátit co nejdříve. „Nemá cenu ho piplat. Nejlepší péči mu dá vždy jeho máma,“ dodává s tím, že v pondělí ráno je čápě stále v péči veterináře. „Obě samice se starají o větší mládě na hnízdě,“ informuje Strnad.

Nadmíra starosti škodí

Fakta doplňuje zakladatel občanského sdružené Ochrana fauny Pavel Křížek, který je ze situace rozčarován. „Osobně bych byl nejradši, kdyby se ta kamera vypnula, protože lidé nedělají nic jiného, než sledují přes internet čápy,“ říká s nadsázkou.

Dění na hnízdech lze sledovat online ZDE. Webová kamery vidí mimo jiné do hnízd v Chýnově nebo v Dubném.

Mládě prý chtělo vyvrhnout nestravitelné zbytky potravy a kroutilo se u toho, zbytečně vznikla panika a vyhrocená situace. „Čápěti nic nechybí, museli jsme žádat o povolení výjezdu hasičské techniky a vyslat na místo pracovníka, v dohledné době jej opět vrátíme na hnízdo,“ shrnuje Křížek. Příroda si podle něj i podle řady dalších odborníků, zoologů a ornitologů, poradí sama. Přežijí jen silnější kusy.

Příroda si poradí, čápi se poučí

K podobnému až hysterickému pokusu o záchranu se prý schylovalo i v Dubném na Českobudějovicku, zde také hnízdění na místním kostele sledují lidé online a velmi malá mláďata tady podlehla chladu na špatně izolovaném hnízdě. Jak přibližuje koordinátor kroužkování čápů a ornitolog Martin Kulhavý z Vodňan, uhynula celkem čtyři čápata. „Mohl za to chlad a další okolnosti, lze říci, že předvčerejší déšť ukončil v Dubném hnízdění, ale nic za tím nehledejme, jde o přírodu,“ upozorňuje i on.

Čápi se podle Kulhavého učí praxí. „Buď se naučí stavět hnízdo tak, že čápata přežijí, nebo příště přiletí dříve, aby mladé vyvedli také dříve. V Dubném se vrátili ze zimoviště později a mláďata byla příliš malá. Podobně tomu bylo i u nás ve Vodňanech, kde bylo hnízdění ukončeno také předčasně,“ vysvětluje s tím, že když jsou čápata starší dvou týdnu, už mají vyšší pravděpodobnost přežití i v nepříznivých vlivech, za přeháněk, deště i krupobití.

Příliš malí ve špatných podmínkách

I když se dospělí jedinci o malá „kuřátka“ starali, chránili je a seděli na nich, tak jejich potomci uhynuli. V tomto případě se sešlo několik faktorů. Hnízdo tvořené z drnů a trávy, zadržovalo vlhko a mláďata tak byla v podstatě v mokru. Navíc byla krátce po vylíhnutí. Jejich stáří ornitolog odhadl asi na pět dní. „Proto neměla velké šance na přežití,“ upřesňuje s tím, že lidský zásah ani umělá drenáž hnízda by příliš nepomohly.

To vše potvrzuje také oficiální stanovisko České společnosti ornitologické (ČSO) k online kamerovému sledování ptáků, zejména čápů bílých, které zní:„Nepodporujeme preventivní odebírání ptáků do záchranných stanic. Není na člověku, aby zasahoval do přirozeného průběhu hnízdění volně žijících zvířat.“

Pravidelné kroužkování čápů by mělo být na jihu Čech zahájeno v průběhu příštího týdne, mimořádně ornitologové pod vedením ornitologa a vedoucího Skupiny pro výzkum brodivých ptáků České a Slovenské republiky Stanislava Chvapila kroužkovali už minulý týden v Netolicích, kde byla mláďata již odrostlá.