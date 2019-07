S platností od 1. července jmenovala rada města dramaturgickou radu Táborských setkání. Podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka dohlédne na uměleckou úroveň renomovaného a prestižního festivalu. „Naším záměrem bylo, aby se funkční období dramaturgické rady překrývalo s termínem voleb, abychom eliminovali případné politické vlivy,“ vysvětlil.

VZNIK RADY JE VÍTÁN

Vznik týmu, který spoluvytváří dramaturgii Táborských setkání, vítá i choreograf Petr Nůsek, který před třiceti lety stál u zrodu tohoto největšího husitského festivalu v Evropě. „Po zániku Nadace táborských slavností tu chyběl mechanismus, který by dramaturgickou radu pro jednotlivé ročníky jmenoval. Jsme rádi, že po osmi letech od prvotní myšlenky, kdy jsme za Housův mlýn první návrh na vznik dramaturgické rady předložili, dochází k jeho realizaci,“ dodal.

SEDM ČLENŮ

V dramaturgické radě je sedm členů, a to ředitel Městského divadla Český Krumlov Jan Vozábal, ředitel Divadla Pod čarou Miroslav Pokorný, František Švadlena, který stál u počátků festivalu Mighty Sounds, vedoucí infocentra Lenka Horejsková, zástupce ředitele Husitského muzea v Táboře Zdeněk Vybíral, ředitel táborského pozemkového úřadu David Mišík, který se ve volném čase věnuje rekonstrukcím bitev, a posledním členem bude starosta Tábora. Svou činnost rada v této sestavě zřejmě ukončí po Táborských setkáních v roce 2024.

SNIŽOVÁNÍ ROZPOČTU

Se složením dramaturgické rady je spokojený i Petr Nůsek. „Měl jsem tu čest, že jsem mohl spolupracovat na jejím sestavování. Proto jsem si jistý, že je složená z odborníků, kteří mohou zajistit, že i přes přirozený tlak na snižování rozpočtu nedojde ke snížení kvality a profesionální organizace akce,“ řekl. Petr Nůsek také připomíná, že klasické letní koncerty nedokážou odlišit Tábor od ostatních letních hudebních festivalů a městských slavností. „Jedinečnost Tábora a hodnota, která dokáže jednak podpořit turistický ruch a zároveň hrdost místních na svoje město, je genius loci spojený s naší historií,“ vyjádřil se.

Členové dramaturgické rady budou dostávat odměnu 7500 korun ročně s výjimkou starosty, ten finanční odměnu neobdrží. Štěpán Pavlík odhadl, že se dramaturgická rada sejde podle nutnosti zhruba pět- až osmkrát ročně. Program nadcházejících Táborských setkání, jež se konají v polovině září, už je přitom z větší části hotov. „Budeme se bavit především o koncepci festivalů pořádaných v roce 2020 až 2024. Budeme řešit, jak by vlastně festival měl vypadat a zda stávající model funguje správně. Myslím si, že z velké části ano,“ dodal starosta.

PROFESIONALITA

Rada se bude zaobírat třeba tím, jestli je poměr muzikantů a historických programů vyvážený a jestli setkání koncentrovat pouze na hlavní náměstí. „Chceme, aby celkový koncept programu držel pohromadě a měl uměleckou úroveň, abychom to tady nevymýšleli na koleně,“ vysvětlil Štěpán Pavlík.

HUSITSKÁ MINULOST

Své k tomu, jak by měla Táborská setkání v budoucnu vypadat, má co říct i Petr Nůsek. „Dramaturgická rada by zároveň měla podpořit kvalitní hudební produkci, kterou mají místní rádi, ale především by měla udržet unikátnost táborských slavností. Naše husitská minulost je něco, co Tábor odlišuje od ostatních českých měst. A tohoto rodinného stříbra bychom se neměli vzdávat. Kromě toho mám letos také obavu o bezpečnost, protože současné vedení města rozhodlo, že se nebude na celou akci vybírat vstupné. Zdánlivě nepopulární vybírání vstupného na celý program, tedy i na historický jarmark, bylo ale nastavené tak, aby současně zajišťovalo bezpečnost celé akce. Přestat vybírat vstupné a dotovat ho znamená sice zvýšit návštěvnost, ale také přetížit kapacitu historického centra, což je pro diváky jednak nepohodlné, ale hlavně nebezpečné,“ varoval Petr Nůsek.

Štěpán Pavlík upřesnil, že vstupné se vybírat bude, ale jen na program na Žižkově náměstí. V minulých letech se přitom platilo také na Tržním náměstí a náměstí Mikuláše z Husi. „Zkusíme to tak proto, aby to bylo pro diváky komfortnější. Taky tím nebudeme koncentrovat program jen na hlavní náměstí. Lidem umožníme jít i jinými uličkami než těmi hlavními cestami,“ tvrdí. Bezpečnostní riziko ve změně ve výběru vstupného, která byla odsouhlasena už dříve a není tedy počinem nové dramaturgické rady, nevidí. „Naopak by to mělo ulevit přeplněnému Žižkovu náměstí,“ dodal starosta. Smyslem nového systému placení vstupného dle jeho slov je, aby se návštěvníci rozprostřeli i v jiných částech Starého města, nejenom na hlavním náměstí.

Návrh toho, jak by měla vypadat Táborská setkání v příštích letech, odevzdá dramaturgická rada zřejmě ještě letos.