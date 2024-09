/VIDEO/ Soudržnost, pomoc i operativní komunikace. Přímo u jezu v Dráchově vzniklo improvizované stanoviště obecního úřadu, hasičů a místních dobrovolníků, co se rozhodli Lužnici nepustit do míst, kde by mohla škodit. Deník byl na místě ve středu 18. září dopoledne.

Jez v Dráchově u mlýna doslova zmizel, hladina řeky se narovnala a zatopila například i kemp Fousek na pravém břehu. Na druhé straně má ale zatím smůlu. Místní dělají, co mohou a s napětím očekávají, jestli ze soutoku Lužnice s Nežárkou z Veselí nad Lužnicí dorazí další vlna.

Přízemí penzionu Ve Mlejně raději vyklidili. Obří čerpadlo odsává v pravidelných intervalech kanalizaci, dvě menší pak běží v nedaleké pile. Ta na dva dni preventivně přerušila provoz.

Podle dráchovské starostky Hany Havlíčkové jsou od čtvrtka v pohotovosti dobrovolní hasiči včetně zásahové jednotky. „Plus všichni dobrovolníci, pomáhá, kdo může, holky, kluci, kamarádi. Bez nich bychom to určitě nezvládali. Včera (tj. v úterý) nám na pomoc přijelo dvacet, možná třicet hasičů z SDH Řípec, všichni pytlovali a stavěli s námi navýšení protipovodňové zdi,“ přibližuje.

Pro případ evakuace mají připravený penzion

Bariéra samotná je dlouhá asi 200 metrů. „Ještě máme napytlováno pro případ, že by voda stoupala a bylo nutné navyšovat,“ dodává starostka. Neohroženější oblastí je podél řeky tzv. Doubí. „Obyvatelé jsou tam připraveni na případnou evakuaci, už všechno důležité vynosili do horních pater. Zatím jsou zatopené pouze zahrady a sklepy, z kterých vodu odčerpáváme,“ zmiňuje Havlíčková.

Obec má pro případ nouze připravené prostory penzionu mimo záplavovou oblast. „Je tam sociální zařízení a veškeré potřebné vybavení, vejde se tam 17 lidí, což pokryje celou potřebu,“ uvádí starostka.

Hasiči jedou i přes noc a oceňují solidaritu

V Dráchově je hráz betonová, uzavřená mobilními prostupy už od čtvrtka. Informace k opatřením doplnil starosta SDH Dráchov Jiří Havlíček. „Velkokapacitní čerpadlo musí jet i v noci. Kluci mají směny, střídají se ve spánku a práci v intervalu po čtyřech hodinách,“ upřesnil s tím, že počítají s nasazením nejméně do neděle. I když už nebude hrozit zatopení. „Hladina totiž v Dráchově opadá ze zkušenosti pomalu, musíme počkat až klesne pod hráz,“ vysvětluje.

V pátek podle Havlíčka stavěli hasiči šest protipovodňových bariér. „Nejdříve se zásahu účastnilo asi deset lidí, pak přicházeli postupně další, v sobotu se dodělával zbytek, asi jedenáct mobilních stěn, to už nás na místě pracovalo 15,“ naznačuje Havlíček. Situaci sledují zejména podle stavu ve Veselí nad Lužnicí, mají vysledováno, že většinou trvá hodinu, než k nim voda doteče.

Jsou akční a pracují s úsměvem na tváři. „Snažíme se trochu odlehčit situaci, lidé tady už zažili hodně povodní, snažíme se jim zvednout náladu. I když předevčírem, když to letělo o 60 centimetrů, tak nám nebylo moc do smíchu. Jsme pořád bdělí, připravení na telefonu, moc toho nenaspíme,“ uvádí starosta SDH Dráchov.

Tentokrát je to ale diametrálně jiné než dříve, cítí se být připraveni a informováni. „Myslím si, že to dobře dopadne, vyšlo sluníčko a je lépe, když neprší,“ zmínil. Také si váží každého solidárního gesta. „Chtěli bychom moc poděkovat jedné paní ze vsi, která nám věnovala prase, díky ní jsme se pořádně a výborně najedli. Máme tak energii do dalšího nasazení,“ podotkl Jiří Havlíček.

Na pile činili preventivní opatření a vodu odčerpávají

Deník navštívil i majitele pily, která bývá částečně zatopená. Provozovatel firmy Equidomus dřevoprodej Dráchov Zdeněk Kotal popsal, že na velkou vodu se jeho společnost chystala předem podle veřejně dostupných zpráv. „Máme protipovodňovou hráz, z nejnižších lokalit jsme preventivně přesunuli klády a materiál výše. Připravili jsme také stroje na eventuální odpojení, menší kusy jsme vystěhovali do vyšších pater a na dva dny jsme raději přerušili provoz,“ shrnuje.

Pilu provozuje asi 14 let a zažil tu záplavy v roce 2013. „Jsme připraveni a ustojíme to, před jedenácti lety to bylo hodně podobné jako letos,“ porovnává. Voda se do pily dostává i při větších deštích. „Stává se to často, jsme na to zvyklí, umíme s tím žít, jsme areál u řeky. Máme naistalována dvě čerpadla, spolupráce s dráchovskými hasiči funguje perfektně. Pokud nedojde k nějaké anomálii, například přetečení hráze, tak to jistě zvládneme,“ dodal Kotal.

Firma se specializuje na výrobu stavebního dřeva a zpracovává veškerý zbytkový materiál. „Naše výrobky jsou vhodné na dřevostavby, specializujeme se na koňské stáje, produkujeme hoblovaná prkna, truhlářské řezivo, další materiál pro stavební účely, na ploty a pergoly, ale i pelety či štěpku, kterou využíváme do naší dřevozplynovací elektrárny. To je unikátní projekt, v rámci republiky jsme asi druhý provoz, co něco takového má,“ upozornil majitel dráchovské pily.

Dráchovské hrozící povodeň stmelila. Hasiči a dobrovolníci drží i noční služby | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Jde o jedinečný zdroj energie, díky kterému jsou schopní ukládat dvě tuny CO₂ z atmosféry denně. „Zpracujeme tu v podstatě všechno, jde o cirkulární cyklus. Teplem vytápíme areál, elektriku, kterou vyrábíme, máme pro sebe a přebytky dáváme do sítě,“ uzavřel Zdeněk Kotal.