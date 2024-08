Další specifickou skupinou jsou podle lékařky zejména děti a starší lidé, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých.

„Zajistěte jim proto přísun tekutin, neustále jim nabízejte vodu a hlídejte, jaké množství vypijí. Starší lidé totiž nepociťují žízeň tak jako v mládí a v produktivním věku, takže u nich snáze dochází k dehydrataci. Nezapomeňte, že základem pitného režimu je pitná voda, nikoli slazené nápoje,“ upozorňuje odbornice.

Dalším pravidlem je přiměřený pobyt na slunci a nezbytná ochrana pokožky. „Vyhýbejte se pochybným vodám, potravinám a aktivitám. V teplých měsících se setkáváme s mnoha infekcemi souvisejícími s koupáním, nesprávným skladováním potravin nebo špatnou hygienou. Zvýšená teplota až horečka může být jedním z projevů infekcí. Při infekcích se objevuje také slabost, únava a bolesti svalů nebo kloubů, potíže s močením nebo průjem a zvracení,“ popisuje nepříjemné příznaky.

Lidé by se tak měli vyhýbat pofiderním stánkům, kde opravdu neví, jak je zajištěna hygiena. Klidné chvíle odpočinku může znepříjemnit i bodnutí hmyzem. „Pokud je však spojeno s alergickou reakcí, může být i životu nebezpečné. V takovém případě je třeba okamžitě zavolat lékařskou pomoc. Při cestách do exotických destinací si předem přečtěte informace o potřebném očkování. Také vaše cestovní lékárnička by měla být o něco větší,“ podotýká Zuzana Kožlejová.

Co si zabalit do cestovní lékárničky? „V první řadě osobní léky, pokud se léčíte s nějakým onemocněním. Klidně si přibalte větší množství pro případ, že se cesta prodlouží,“ uzavírá s tím, že pokud se lidé necítí dobře a zdravotní potíže přetrvávají, neměli by odkládat návštěvu lékaře.

Takzvaný Maršálkův test, kterým lze zjistit, zda se ve vodě v rybníku vyskytují sinice nebo řasy. | Video: Deník/Lenka Novotná