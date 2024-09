Během září začala v souvislosti s dokončovacími pracemi na trase dálnice platit řada dopravních opatření. Dva úseky dálnice a část třetího by měly být po položení nového asfaltového povrchu ještě do konce měsíce zprovozněny v rámci dočasných dopravních opatření. V některých zbývajících částech D4 jsou podle mluvčí Via Salis Daniely Pedret plánovány změny v podobě krátkodobých uzavírek nájezdů, sjezdů nebo jízdních pruhů. „Protože dopravní opatření jsou velmi proměnlivá, prosíme řidiče, aby pozorně sledovali provizorní dopravní značení," poznamenala mluvčí.

V obou jízdních směrech a obou pruzích je od 16. září opět plně k dispozici řidičům téměř pětikilometrová trasa Skalka – Háje. Na tomto úseku (původně zprovozněném v roce 2017) byla v rámci modernizace položena zcela nová svrchní asfaltová vrstva, dobudovány bezpečnostní zálivy i instalována technologie Dálničního informačního systému. Podobně pojede doprava v úseku Nová Hospoda – Krašovice, který byl modernizován stejným způsobem a byl původně zprovozněn v roce 2004.

Stavební práce na dostavbě D4 začaly v roce 2021 a v současné době je hotovo zhruba 97,5 % projektu. „Stavba dálnice D4 Via Salis finišuje a současná dopravní omezení na trase už patří k těm skutečně posledním. V prosinci bude D4 zprovozněna v plném rozsahu. Děkujeme všem řidičům za opatrnost a ohleduplnost. Prosíme, aby pozorně sledovali dočasná dopravní značení,“ uvedla Daniela Pedret.

V obou jízdních směrech je od poloviny září otevřen také úsek číslo 2 Háje – Milín v délce 5,5 km a část úseku v délce 2,5 km od Milína po Těchařovickou křižovatku. Doprava je vedena v jednom jízdním pruhu v každém směru. „Stavebníci provádějí dokončovací práce po stranách dálnice či ve středovém dělícím pásu. Proto se bude střídavě jezdit po vnějších („pomalých“) pruzích nebo po vnitřních („rychlých“) pruzích tohoto úseku," nastínila Daniela Pedret.

Stavba D4 je prvním velkým infrastrukturním projektem, který probíhá v režimu partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP).

V části úseku Lety – Čimelice od obce Nerestce po křižovatku v Letech bude doprava koncem září vedena v levém jízdním pásu v režimu 1+1. Významné změny v dopravním režimu čekají také úsek v lokalitě mimoúrovňové křižovatky Mirotice, která se zde kříží se silnicí II/121. Zde se dopravní opatření budou upravovat dokonce několikrát a bude se měnit najíždění na dálnici.

„Na stavbě se v celé její délce pracuje denně včetně víkendů a za jakéhokoliv počasí. V době nejvyššího nasazení letos na dálnici pracovalo najednou více než 1000 lidí a stovky strojů,“ dodala Iveta Štočková, tisková mluvčí Skupiny VINCI Construction CS. Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících více než 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

Ve fotogalerii si můžete připomenout, jak dálnice "roste" během poslední stavební sezony.