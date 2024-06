Dobrá zpráva pro motoristy. Na přelomu července a srpna by mohla být puštěná dálnice D3 u Tábora bez omezení do provozu.

Část nedostavené dálnice D3 u Tábora. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak již Deník informoval, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo na dostavbu chybějícího kousku dálnice D3 u Tábora stavební povolení. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl ve středu 5. června sdělil, že podle předpokladu by mohlo být chybějících zhruba 460 metrů dálnice zprovozněno letos na přelomu července a srpna.

„V tuto chvíli je vydané nepravomocné stavební povolení. Čekáme nabytí právní moci, což by se mělo stát reálně kolem 20. června. A pokud se nestane něco neočekávaného, jsme se zhotovitelem připraveni stavbu zahájit a co nejrychleji dálnici D3 v okolí motocentra dostavět. Věřím, že se tak skutečně stane a v druhé polovině června stavbu zahájíme. To znamená, že někdy na přelomu července a srpna by mohla být puštěná dálnice D3 u Tábora bez omezení do provozu,“ uvedl Radek Mátl.

ŘSD letos na jaře uzavřelo smlouvu na dostavbu této části dálnice se společností PORR a.s., která chybějící úsek postaví za cenu 11,8 milionu korun bez DPH. Doba výstavby je 40 dní.